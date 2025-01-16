Новые почтовые ящики установили в доме микрорайона Южное Кучино в Балашихе

Ранее были выявлены дефекты, включая поврежденные почтовые ящики и недочеты в содержании придомовой территории. Все недостатки были отмечены для дальнейшего устранения управляющей компанией. На текущий момент Вадим Кузнецов сообщил, что организация закупила и установила новые почтовые ящики.

Игорь Усачев добавил, что выбор новых почтовых ящиков был осуществлен на основе предпочтений жителей, которые имели возможность ознакомиться с каталогом и выбрать понравившийся дизайн. Дополнительно были выполнены косметические работы, включая покраску и укладку плитки.

На встрече председатель совета многоквартирного дома Наталья Халикова подняла вопрос о модернизации детской спортивной площадки. Вадим Кузнецов пообещал рассмотреть эту просьбу и включить ее в план работ на 2026 год совместно с управлением благоустройства администрации Балашихи.