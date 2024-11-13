Новые площадки появились в спортшколе «Авангард» в Коломне

Здесь завершился масштабный ремонт, благодаря которому северная трибуна стадиона превратилась в многофункциональное пространство для легкоатлетов. Появился современный футбольный газон с подогревом и новое легкоатлетическое ядро с тренажерами. Просторный манеж с беговыми дорожками позволит спортсменам поддерживать форму даже зимой, не прерывая тренировочный процесс.

Сейчас в отделении легкой атлетики школы «Авангард» занимаются более пятисот человек в возрасте от восьми до двадцати шести лет. Для силовых тренировок в подтрибунных помещениях обустроили новый тренажерный зал с оборудованием для работы над разными группами мышц. Закуплено тринадцать современных тренажеров, на которых спортсмены смогут развивать выносливость и укреплять мышцы.

Капитальный ремонт стадиона проведен в рамках областной программы по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».