05 февраля 2025, 16:09

Новые пешеходные маршруты появятся во Фрязине в 2025 году

Пресс-служба администрации г.о. Фрязино
Читайте нас в: Google Новости

Глава городского округа Дмитрий Воробьев провел рабочее совещание с руководителями профильных служб. Главной темой обсуждения стали планы на 2025 год по благоустройству Фрязина.

В рамках программы «Пешком» в городе будут созданы новые пешеходные пути, которые сделают передвижение по городу более удобным. Маршруты проложат вдоль теннисного корта к скверу на Институтской улице, а также вдоль детского сада № 10 и дома № 4 по улице 60 лет СССР.

В рамках программы комплексного благоустройства дворов запланированы значительные работы. В порядок приведут территории на Полевой улице (дома № 10, 12, 14 и 16), улице Нахимова (дома № 27, 29, 33, 35), Московской улице (дома № 2, 3, 4), Институтской улице (дома № 6а, 8), Вокзальной улице (дома № 29, 31, 33) и улице Ленина (дома № 24, 26).

Кроме того, на детских площадках по нескольким адресам заменят и модернизируют игровые зоны. В этом году будет благоустроена территория сквера у ЦКиД «Факел», который станет комфортным местом для отдыха жителей.

Дмитрий Воробьев пообещал, что будет уделено максимальное внимание всем поступившим обращениям от жителей Фрязина. Он поручил руководителям профильных служб быстро устранять нарушения и оперативно реагировать на запросы горожан.

Благоустройство Дороги Фрязино
05 февраля 2025, 16:59
Минсельхозпрод Подмосковья назвал цены ингредиентов для блинов к Масленице
Фото: Медиасток.рф
Читайте нас в: Google Новости
Празднование Масленицы начнется 24 февраля. В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области рассказали, в какую сумму обойдется приготовление блинов в 2025 году.

Стоимость блюда напрямую зависит от цен на ингредиенты, которые добавляет хозяйка.

Если следовать классическому рецепту, то необходимо купить 1 килограмм муки, который в региональных торговых сетях продается за 34 рубля. Также потребуется десяток яиц категории С1, цена которых составляет 100 рублей. За литр молока жирностью 2,5-3,2% придется заплатить 71 рубль, а за килограмм сахара - 66 рублей. Так, порция домашних блинов обойдется в 272 рубля.

В ведомстве также напомнили о калорийности этого вкусного блюда и призвали соблюдать умеренность.

Масленица
05 февраля 2025, 16:39
Педагог из Ногинска принял участие в международной научной конференции
Читайте нас в: Google Новости
С 29 января по 2 февраля в Санкт-Петербурге прошла XIII Международная научно-практическая конференция Тотального диктанта «Динамические процессы в современном русском языке». Участие в работе приняли представители из более, чем 70 российских и зарубежных городов, что способствовало обмену опытом и знаниями.

В числе участников была Ольга Рыжкова, учитель русского языка из Центра образования № 45 Ногинска. Она активно участвовала в научных лекциях, мастер-классах и семинарах, где обсуждали актуальные вопросы языка и литературы. Выступления известных специалистов и практиков помогли углубить понимание динамики языка в современном обществе.

Особое внимание привлек демодиктант, текст которого читала автор этого года, писательница Марина Москвина. Ольга была отмечена за свои успехи в этом испытании. В рамках конференции также объявили столицу Тотального диктанта 2025 года - ей стала федеральная территория «Сириус». В финале за звание самого грамотного города боролись Омск, Ростов-на-Дону и Чита.

Учителя Богородский Образование
05 февраля 2025, 16:39
Новый сезон областного проекта «Театральный поединок» начался в Подмосковье
Читайте нас в: Google Новости
В Московской области стартовал новый сезон областного проекта «Театральный поединок». Его автор и руководитель Максим Драченин в интервью ведущей 360.ru Ольге Лисаковой рассказал о пользе выступлений для школьников и педагогов.

Прием заявок на участие в «Театральном поединке» и проекте школьной лиги начался 20 января. Мероприятия поддерживают Министерство культуры и туризма Московской области и Министерство образования Подмосковья. Принять в них участие может любой желающий абсолютно бесплатно.

«Наш проект стал, чем я особенно горжусь, импульсом для саморазвития», - отметил Драченин.

По его словам, театр помогает детям самовыражаться, выходить за рамки обычной жизни, развивать творческие и коммуникативные навыки. Для педагогов при поддержке Театрального института имени Бориса Щукина создали образовательную программу. На мастер-классах им, в частности, рассказывают, как привлечь финансирование для приобретения костюмов и других атрибутов спектаклей.

«Должен отметить, что в Московской области школьные театры максимально и активно поддерживаются», - уточнил автор проекта.

Он добавил, что многие школьные театры по оснащению не уступают дворцам культуры, где выступают звезды.

Стартовавший в Подмосковье проект сейчас активно развивается на Камчатке и в Крыму.

Школы Театры
05 февраля 2025, 15:55
Продукцию предприятий Балашихи представили на международной выставке
пресс-служба администрации г.о. Балашиха
Читайте нас в: Google Новости
Два предприятия из Балашихи участвуют в 32-й международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо-2025». Мероприятие проходит в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» и продлится до 7 февраля.

Производственная компания «Спайс Эксперт» представила на выставке свои новинки - сухие соусы и маринады. В рамках мероприятия компания провела ряд встреч с ключевыми партнерами, что позволило укрепить деловые связи и обсудить перспективы сотрудничества.

Компания ООО «Фортфуд» также продемонстрировала свои продукты, включая майонезы, кетчупы, томатную пасту и соусы. Важным направлением для «Фортфуд» является развитие экспорта в страны СНГ, такие как Казахстан, Монголия, Азербайджан и Армения, что подчеркивает их активную стратегию выхода на международные рынки.

«Продэкспо» является крупнейшей выставкой продуктов питания и напитков в России и Восточной Европе, на которой представлено продовольствие со всего мира. Здесь можно найти как базовые продукты, так и изысканные деликатесы, а также органическое и спортивное питание, продукты для здорового образа жизни, халяль и кошерные товары, экзотические продукты.

Выставка традиционно служит площадкой для запуска новых продуктов и торговых марок, ежегодно представляя до 14% новинок отрасли. Это свидетельствует о ее значимости для производителей, стремящихся к расширению своего ассортимента и увеличению присутствия на рынке.

Выставки Питание Балашиха Продукты

Новости по теме