08 августа 2024, 17:48

Новые парковочные места обустроят во дворах Ногинска

Медиасток.рф
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Проблему нехватки парковочных мест решат в Ногинске. Там строятся новые стоянки по программе комплексного благоустройства дворовых территорий.

Подрядная организация приступила к ремонту двора на улице Декабристов в Ногинске. Там уже установили бордюры, отсыпали подушку из песка и щебня. Вскоре рабочие уложат новое асфальтовое покрытие.

Программа комплексного благоустройства также предусмотрено устроительство новой парковки. Это позволит решить проблему нехватки мест для автовладельцев.

«В ходе проверки были выявлены отклонения по толщине подстилающих слоев. Подрядной организации выписано предписание об устранении этих замечаний», - рассказал начальник управления благоустройства администрации Богородского городского округа Артем Зайцев.

Напомним, проект благоустройства направлен на создание современного и комфортного общественного пространства для всех жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на ремонт дворов в регионе выделят 5,4 миллиона рублей.

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Благоустройство Машины Ремонтные работы Богородский
08 августа 2024, 18:10
Разметку на пешеходных переходах возле школ в Серпухове обновят к сентябрю
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С 1 сентября тысячи жителей Серпухова снова отправятся в школы и детские сады. В преддверии этого важного события в городе проводятся работы по обновлению пешеходных переходов вблизи учебных заведений.

Сейчас более 50% работ завершены, и к началу учебного года планируется обновить пешеходные переходы у 45 образовательных учреждений. В рамках подготовки осуществляется нанесение разметки, установка новых дорожных знаков и светофоров, что обеспечит безопасность детей на пути в школу.

Кроме того, в Большом Серпухове появится современная система умного пешеходного перехода SmartLight. Это устройство будет предупреждать водителей о нахождении пешеходов на переходе. Новые системы установят на пересечении улиц Ворошилова и Калужская, а также в Протвино на улице Южная, 5.

Для повышения безопасности дорожного движения также установят светофор на перекрестке улицы Горького и улицы Подольская.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Серпухов Дороги Школьники
08 августа 2024, 18:06
Более 27 тысяч газонов привели в порядок в июле в Подмосковье
Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
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Более 13 квадратных километров травы на газонах скосили в Подмосковье в июле. Об этом рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Как пояснили в ведомстве, за прошлый месяц специалисты привели в порядок более 27 тысяч газонов по всему региону.

Больше всего объектов обработали в Балашихе, Химках и Коломне.

В Министерстве подчеркнули, что косить можно только сухую траву, высота газона не должна превышать 20 сантиметров, а использование триммеров разрешается только в труднодоступных местах.

Оставить заявку на покос можно в своей управляющей компании.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Коломна Химки Правила Работа Балашиха Мусор
08 августа 2024, 18:05
Финальный этап ремонта поликлиники на улице Строителей начался в Шатуре
Даниил Коблов
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Отделку помещений завершат в поликлинике Шатуры в ближайшее время. Рабочим останется благоустроить прилегающую территорию. Затем объект начнут готовить к сдаче.

Детская поликлиника переедет в здание на улице Строителей. Сейчас рабочие заканчивают там отделку помещений.

«Детская поликлиника, которая в настоящее время переоборудуется в бывшем здании отделении переливания крови, находится в высокой стадии готовности. Мы оцениваем этот объект как успешный. Сдаем мы его приблизительно на 40 дней ранее контрактного срока для того, чтобы можно было приступить к ремонту следующего здания поликлиники», - сказал заместитель главы городского округа Шатура Василий Косолапов.

После сдачи объекта подрядчик приступит к работам в медучреждении на Интернациональной. Таким образом, врачи поликлиники будут принимать пациентов сразу по двум адресам в разных частях города.

Также рядом обустроят детские площадки с навесом для колясок и подъемник для маломобильных пациентов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Поликлиники Шатура Ремонтные работы
08 августа 2024, 18:05
Полицейские Лобни провели зарядку с участниками клуба «Активное долголетие»
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Сотрудники полиции городского округа Лобня с заместителем председателя Общественного совета Викторией Канахиной организовали встречу с участниками клуба «Активное долголетие». Они совместно провели мероприятие в рамках акции «Зарядка со стражем порядка», приуроченной ко Дню физкультурника.

Пенсионеры приняли участие в утренней разминке, где полицейские продемонстрировали простые упражнения, которые помогут оставаться бодрыми и энергичными на протяжении всего дня.

Оперуполномоченный уголовного розыска лейтенант полиции Кирилл Кабаев также провел информативную беседу о видах мошенничества, которые могут угрожать пожилым людям. Он подчеркнул важность перепроверки информации перед проведением финансовых операций через банк.

Виктория Канахина призвала пенсионеров быть внимательными и осторожными, поделилась несколькими реальными случаями мошенничества и представила статистику по этому вопросу. В завершение встречи участникам вручили информационные памятки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня Полиция Активное долголетие

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