Новые парковки в ЖК «Императорские Мытищи» появятся летом

Иван Васильевич отметил, что район является новым и все еще находится в процессе формирования, строительство не завершено, что временно создает неудобства для жителей. Он указал на проблему невозможности доступа спецтехники на территорию ЖК, из-за чего контейнеры вынесены за пределы внутридомового пространства, но в ближайшее время площадки для них приведут в порядок.

В течение лета застройщик должен завершить строительство парковочных мест. Планируется решить вопрос передачи имущества в течение недели, чтобы определить ответственных за содержание территорий нового микрорайона.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности выездных администраций в Подмосковье.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».