12 апреля 2024, 16:28

Новые остановочные пункты появятся в микрорайоне Красная Поляна в Лобне

Пресс-служба администрации городского округа Лобня
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Новые благоустроенные пункты для пассажиров появятся на остановках «Площадь» и «Конечная» в Лобне. Там же обустроят отстойно-разворотную площадку.

Как сообщила во время выездной администрации глава округа Анна Кротова, в микрорайоне Красная Поляна вплотную займутся улучшением транспортной ситуации. Сейчас идет разработка проекта организации дорожного движения на улицах Спортивная, Булычева, Лейтенанта Бойко, а также на Молодежной у дома № 8 и Текстильной у дома № 12.

На встрече с жителями Анна Кротова напомнила, что уже в конце апреля в округе начнется возведение скейт-площадки.

На этот раз выездная администрация прошла в школе № 6. Вопросы главе и представителям власти задали свыше 60 человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве парков в регионе.

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Школы Лобня
12 апреля 2024, 16:47
Сборная Подмосковья заняла 1-е место на чемпионате и первенстве ЦФО по кикбоксингу
Федерация кикбоксинга России
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Подмосковные спортсмены заняли первое место в командном зачете на чемпионате и первенстве ЦФО по кикбоксингу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства физической культуры и спорта региона.

​Всего на соревнованиях выступили более 500 спортсменов. Второе место досталось сборной Белгородской области. Тройку лидеров замкнула команда из Рязанской области.

Соревнования проходили в Одинцове с 1 по 4 апреля в дисциплинах лоу-кик, лайт-контакт, поинтфайтинг и сольные композиции. Турнир стал отборочным на чемпионат и первенство России, которые пройдут с 16 по 23 мая в Каспийске.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии спорткомплекса с ледовой ареной в Волоколамске. ​Вместить стадион может свыше 230 зрителей.

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Спортсмены
12 апреля 2024, 16:45
Новый заведующий возглавил терапевтическое отделение № 2 в больнице Лобни
Пресс-служба администрации городского округа Лобня
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Нового заведующий появился во втором терапевтическом отделении Лобненской больницы. Владислав Степанов окончил Первый московский государственный медицинский университет имени Сеченова по специальности «Лечебное дело».

«Я продолжаю династию врачей Степановых. Дед - профессор-кардиолог, поэтому не было сомнений в выборе. Люди доверяют мне самое ценное - свое здоровье! Это требует от врача глубоких знаний, высокой самоотдачи и проявления лучших человеческих качеств», - поделился Владислав.

В терапевтическом отделении, которым теперь руководит Владислав Степанов, 69 коек. Каждый год обследование и лечение там проходят более, чем 3,5 тысячи пациентов. Здесь лечат заболевания сердечно-сосудистой системы, органов пищеварения, почек и другие состояния.

Привлечение квалифицированных специалистов в медицинские учреждения Московской области осуществляется по поручению губернатора Андрея Воробьева. Регион предлагает меры социальной поддержки для врачей, включая компенсацию аренды служебного жилья, социальную ипотеку и программы по привлечению специалистов, такие как «Приведи друга» и «Земский доктор».

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Больницы Лобня Врачи
12 апреля 2024, 16:45
Детский сад на Школьной улице в Щелкове достроят к декабрю
Министерство строительного комплекса Московской области
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Строительство детского сада на Школьной улице продолжатеся в Щелкове. Учреждение будет рассчитано на 220 мест и откроется к концу этого года.

Как рассказали в подмосковном Минстрое, сейчас рабочие ведут укладку стен и обустраивают коммуникации. Готовность объекта превысила 30%.

Детский сад будет рассчитан на 11 групп детей от 1,5 до семи лет. В здании площадью около четырех тысяч квадратных метров обустроят помещения охраны, медблок, пищеблок, залы для занятий музыкой и физкультурой, а также другие помещения.

На территории установят игровые и спортивные площадки. Завершить работы планируют к декабрю.

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Строительство Детские сады Щелково
12 апреля 2024, 16:34
Мособлдума предложила внедрить функцию снятия депутатов с должности через «Госуслуги»
Пресс-центр МосОблДумы
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Развитие современного общества невозможно без активной цифровизации. Она способствует росту экономики, увеличению производительности труда и повышению конкурентоспособности как отдельных предприятий, так и страны в целом.

Представитель партии «Новые люди», депутат Лев Закиров, выступивший на заседании Мособлдумы, предложил использовать портал госуслуг в качестве инструмента для отзыва глав и депутатов за неэффективную работу.

Этот шаг, по его мнению, будет способствовать активизации граждан и позволит властям оставаться в курсе текущих событий.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в прошлом году в цифру перевели еще 30 госуслуг.

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Депутаты Мособлдума Госуслуги

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