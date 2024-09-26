26 сентября 2024, 20:16

Новые опоры освещения установили на Весенней улице в Серпухове

Читайте нас в: Google Новости

В Серпухове начались работы по монтажу освещения на участке автомобильной дороги по улице Весенней, от улицы Горького до улицы Новокольцевой. Это стало ответом на многочисленные просьбы местных жителей.

Кольцевая развязка, построенная в прошлом году, привела к увеличению трафика, и необходимость в освещении стала очевидной. Сейчас специалисты уже завершили установку металлических опор. Следующим этапом станет прокладка электропроводки и установка фонарей. Все работы финансируются из муниципального бюджета, что подчеркивает важность проекта для городских властей.

Отметим, что в рамках первой волны благоустройства новое осветительное оборудование было установлено на 12 адресах, включая улицу Садовую в деревне Пущино. Благодаря многочисленным обращениям жителей, были выделены дополнительные средства на второй этап модернизации освещения, который охватит 24 объекта. В первую очередь работы будут проводиться в сельских населенных пунктах, что подчеркнет равномерное развитие инфраструктуры в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Серпухов
26 сентября 2024, 20:02
Реконструкцию бульвара Болотова завершили в Пущине
Читайте нас в: Google Новости
В Пущине завершена реконструкция Центрального бульвара имени Андрея Болотова, ставшего настоящим украшением города. Работы, начатые в 2023 году по поручению губернатора Андрея Воробьева, были направлены на максимальное сохранение исторического облика бульвара при полном обновлении зон отдыха и прогулочных аллей.

Основная часть работ была выполнена в прошлом году: произведено мощение тротуарной сети, облицовка подпорных стен клинкерной плиткой и укладка декоративных плит из архитектурного белого бетона. Установлены новые опоры освещения, что позволило модернизировать систему освещения и создать архитектурную подсветку.

Сегодня бульвар Болотова - это комфортная зона отдыха, оборудованная камерами видеонаблюдения, новыми удобными скамейками, малыми архитектурными формами, беседками и качелями. Для удобства маломобильных граждан предусмотрены пандусы. Прогулочная аллея с клумбами и цветниками, на которой расположены информационные стенды с биографией ученого, стала популярным местом отдыха среди горожан.

В текущем году была модернизирована контейнерная площадка для улучшения эстетического восприятия благоустроенного пространства. Также проведены дополнительные работы по укладке плитки на подпорных стенах, что позволило торговым объектам гармонично вписаться в современный облик бульвара.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Пущино
26 сентября 2024, 19:56
День открытых дверей в академии РВСН пройдет в Серпухове 5 октября
Читайте нас в: Google Новости
Серпуховский филиал Военной академии РВСН имени Петра Великого открывает свои двери 5 октября для всех желающих. В рамках Дня открытых дверей ученики 10-11 классов, студенты техникумов, лицеев и профессиональных училищ, а также их родители получат уникальную возможность познакомиться с академией изнутри.

Посетители узнают об истории филиала, организации учебного процесса и особенностях поступления. Представители академии подробно расскажут об условиях приема на следующий учебный год. Гостям будет продемонстрирована жизнь и быт курсантов, а также современное оборудование для теоретической и практической подготовки, включая учебные аудитории, тренажеры и пусковые установки.

На территории вуза находятся библиотеки, клуб, музей, спортивные площадки, стадион, бассейн, стрелковый тир, автодром и тактическое поле. Курсанты обеспечиваются бесплатным питанием, проживанием, вещевым имуществом, медицинским обслуживанием и денежным довольствием.

Мероприятие пройдет по адресу: Серпухов, улица Бригадная, 17.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Серпухов Военные
26 сентября 2024, 19:45
Житель Серпухова примет участие в национальной премии «Отцовское призвание»
Читайте нас в: Google Новости
Супруги Валерий и Оксана Гладышевы известны своей преданностью семейным ценностям и поэтическому творчеству, продолжают удивлять и вдохновлять окружающих. В этом году Валерий Геннадьевич принимает участие в конкурсе «Отцовское призвание» с произведением «Семья как мир» в номинации «Литературное наследие».

Вместе они воспитывают 13 детей, из которых 11 приемные, и активно участвуют в культурной жизни страны.

Это мероприятие, организованное «Союзом отцов», направлено на признание заслуг граждан России, которые внесли значительный вклад в развитие и пропаганду семейных ценностей и роли отца в семье. Конкурс также способствует укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, сохранению исторической памяти и гражданско-патриотическому воспитанию детей и молодежи.

Не так давно Оксана Гладышева, член Общественной палаты, была удостоена премии Центрального федерального округа в области литературы и искусства за проект «Устами наших сердец». Эта книга объединяет стихи, написанные супругами Гладышевыми и родителями особенных детей, а иллюстрации к ним создали сами ребята.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Серпухов конкурсы
26 сентября 2024, 18:53
Финал программы «Мама-предприниматель» прошел в Красногорске
Инесса Грушко
Читайте нас в: Google Новости
В Московской области завершилась программа «Мама-предприниматель». Финальное мероприятие прошло в усадьбе Знаменское-Губайлово в Красногорске. Из 10 финалисток победителем стала ландшафтный дизайнер и многодетная мама с проектом озеленения Ирина Островская.

«Программа „Мама-предприниматель“ проводится в Подмосковье уже третий год и каждый раз получает самый высокий отклик. В этом году на участие в программе в регионе было подано более 150 заявок, из которых 70 отобраны для участия в проекте», - отметила заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Победительница получила грант в 100 тысяч рублей и возможность представить свой проект на федеральном этапе программы. Также в рамках проекта отметили проекты Тамты Останко, Екатерины Базиной и Татьяны Пантелеевой. Участницы получили сертификаты на десять тысяч рублей для продвижения от компании VK. Помимо этого, Мария Филимонова удостоилась годового членства в союзе «Содействие женскому предпринимательству».

В рамках программы участницы обучались бизнес-планированию, маркетингу, продвижению в соцсетях и самопрезентации. Проект реализован центром «Мой бизнес» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», при поддержке Минэкономразвития и партнеров, включая Wildberries и СБЕР.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Бизнес Поддержка предпринимателей в Московской области

Новости по теме