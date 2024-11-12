12 ноября 2024, 18:57

Новые очистные сооружения построят в Подмосковье в 2026 году

Главное управление государственного строительного надзора Московской области
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Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области и специалисты лаборатории ГБУ МО «Мособлстройцнил» провели проверку строительства очистных сооружений в Сергиевом Посаде. Лаборатория оценила качество каменных и армокаменных конструкций.

На данный момент объект готов на 30%. По проекту, очистные сооружения с мощностью 40 тысяч кубометров в сутки будут обслуживать до 90 тысяч жителей Сергиево-Посадского округа и соседних районов. Оборудование оснастят технологиями для глубокого удаления фосфора, обеззараживания воды ультрафиолетом и механической обработки осадков центрифугами.

Строительство ведется на территории действующих очистных сооружений, которые будут законсервированы после ввода новых. Проект финансируется из областного бюджета и Фонда национального благосостояния. Завершение работ намечено на первый квартал 2026 года. Отмечается, что реализация проекта позволит улучшить экологию округа и состояние водных объектов.

12 ноября 2024, 18:17
Школьников из Лобни посвятили в отряд «Юные гагаринцы»
Пресс-служба администрации г.о. Лобня
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В школе №9 в Лобне состоялась торжественная церемония посвящения новых «Юных гагаринцев». Первоклассники стали частью дружины, продолжая традиции, заложенные еще в шестидесятые годы.

В этой школе уже четыре года существует дружина «Юных гагаринцев» - ребят, вдохновленных подвигом Юрия Гагарина. Под руководством Ларисы Мячиной школьники изучают его жизнь, участвуют в экологических акциях и конкурсах, получая награды и призы.

Новые члены отряда - ученики первых классов - с гордостью приняли значки из рук гостей из Русского космического общества, которые пожелали им достойно нести звание. Пилотки первоклассникам передали ребята из пятых классов, поддерживая традицию. Все вместе произнесли клятву и исполнили гимн «Юных гагаринцев», вступив в сообщество, которое помогает им с малых лет беречь память о первом космонавте.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня Школьники
12 ноября 2024, 18:15
Гитаристка из Лобни стала лауреатом регионального конкурса
Пресс-служба админстрации г.о. Лобня
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Воспитанница Лобненской детской школы искусств Полина Логинова стала лауреатом второй степени на конкурсе гитаристов «Победитель», посвященном памяти Александра Пономарчука. Конкурс ежегодно проходит в детской школе искусств имени Якова Флиера, где собираются талантливые музыканты со всего Подмосковья.

В этом году участники выступали в разных номинациях: солисты, ансамбли, смешанные группы и «учитель и ученик» в пяти возрастных категориях. Полина показала высокий уровень мастерства, который позволил ей войти в число победителей. Юная гитаристка занимается под руководством преподавателя Галины Койновой, которая уже много лет успешно готовит учеников к конкурсам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Лобня конкурсы
12 ноября 2024, 17:16
Более 500 спортсменов выступят на шахматном фестивале в Подмосковье
фото: музей-заповедник "Горки Ленинские"
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Более 500 человек примут участие в шахматном фестивале «Мемориал Юрия Дохояна», который пройдет с 15 по 17 ноября в музее-заповеднике «Горки Ленинские». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

На соревнованиях будет присутствовать сенатор и многократный чемпион мира, президент шахматной федерации Московской области Сергей Карякин. Подробное расписание и положение фестиваля доступны по ссылке.

«Для меня особенно важно, что это фестиваль памяти замечательного тренера и теоретика, моего наставника, Юрия Рафаэловича Дохояна. Именно под его руководством женская сборная России завоевала золотую медаль всемирной Олимпиады, а мужская - серебряную», - отметил Карякин.

Программа фестиваля включает четыре турнира по блицу и быстрым шахматам для разных возрастных групп. Соревнования пройдут по швейцарской системе в 11 туров. Детские турниры разделят на три возрастные группы.

Директор музея-заповедника Евгений Сарамуд отметил, что в 2025 году планируется открыть в «Горках Ленинских» шахматный клуб Сергея Карякина.

Спортсмены
12 ноября 2024, 17:15
Администрация Солнечногорска опровергла слухи о полчищах крыс в одной из школ
Unsplash
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Информация о грязи и крысах в новом корпусе школы в деревне Голубое Подмосковье не соответствует действительности. Как сообщили 360.ru в пресс-службе администрации городского округа Солнечногорск, уборку в школе проводит клининговая компания в соответствии с СанПиН.

«Уборка проводится по окончании образовательного процесса, в отсутствии обучающихся в образовательной организации, специальными моющими средствами и поломоечными машинами. Ремонт сломанных перегородок и сантехники санитарных узлов проведен», - отчитались в администрации.

Также специалисты обследовали подвальные помещения и контейнерную площадку образовательного учреждения. Охрана круглосуточно каждые два часа обходила территории. Грызунов не обнаружили.

«Факт наличия крыс не соответствует действительности и не является достоверной информацией», - подчеркнули в пресс-службе.

Видео с крысами, бегающими у нового корпуса школы, появилось в новостных Telegram-каналах. Однако оказалось, что на записи не грызуны, а стая куропаток.

Год назад крысы заполонили школы Марселя. Грызуны бегали по классами и коридорам учебных заведений.

Школы Солнечногорск

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