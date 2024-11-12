Новые очистные сооружения построят в Подмосковье в 2026 году

На данный момент объект готов на 30%. По проекту, очистные сооружения с мощностью 40 тысяч кубометров в сутки будут обслуживать до 90 тысяч жителей Сергиево-Посадского округа и соседних районов. Оборудование оснастят технологиями для глубокого удаления фосфора, обеззараживания воды ультрафиолетом и механической обработки осадков центрифугами.

Строительство ведется на территории действующих очистных сооружений, которые будут законсервированы после ввода новых. Проект финансируется из областного бюджета и Фонда национального благосостояния. Завершение работ намечено на первый квартал 2026 года. Отмечается, что реализация проекта позволит улучшить экологию округа и состояние водных объектов.