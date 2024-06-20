20 июня 2024, 18:13

Новые направления обучения появились в колледже Воскресенска

Светлана Плотникова
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В Воскресенском колледже началась приемная кампания в рамках федерального проекта «Профессионалитет». В этом году в проекте также участвуют специальности «электрик» и «автоматчик».

Преподаватель и куратор амбассадоров федерального проекта «Профессионалитет» Анастасия Мурашова сообщила, что сейчас ведется активное информирование потенциальных студентов. С абитуриентами проводят встречи, на которых рассказывают о новых специальностях, возможностях обучения и карьерных перспективах.

Цель проекта - создание образовательно-производственных кластеров, объединяющих колледжи и предприятия экономического сектора, что обеспечивает студентам гарантированное трудоустройство после окончания обучения.

Отметим, что документы принимаются по адресу улица Ленинская, дом 1. Приемная кампания завершится 15 августа.

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Студенты Воскресенск
20 июня 2024, 18:35
Мособлархитектура объявила конкурс на включение в кадровый резерв
Unsplash
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Конкурс на включение в кадровый резерв на должности государственной гражданской службы Московской области объявил Комитет по архитектуре и градостроительству Подмосковья. Этот конкурс относится к главной и ведущей группам должностей гражданской службы.

Первый этап конкурса, включающий прием документов, продлится до 9 июля. Подать документы можно в отдел государственной службы и кадров, который находится в Москве на улице Кулакова, дом № 20, корпус № 1, кабинет 1022.

Второй этап конкурса, состоящий из проведения конкурсных процедур, запланирован на 26 июля 2024 года.

Более подробные условия участия в конкурсе можно узнать на официальном сайте Мособлархитектуры.

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конкурсы Архитектура
20 июня 2024, 18:23
Подмосковные спасатели приняли участие в спортивной рыбалке на Волге
ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Работники «Мособлпожспаса» приняли участие в соревнованиях по спортивной рыбалке на Волге. Состязания прошли в Дубне.

«Это мероприятие проводится в нашем госучреждении не впервые и уже превратилось в добрую традицию», - отметил заместитель начальника территориального управления Евгений Патуев.

По его словам, в этом сезоне заявки на участие подали девять рыболовов-любителей, но из-за обстоятельств участие приняли только шесть работников «Мособлпожспаса». Победителем стал тот, кто поймал самую крупную рыбу. Всего же общий вес улова составил около пяти килограммов.

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Спасатели Рыбалка
20 июня 2024, 18:22
Акция «Чистый лес» прошла в Воскресенске
Светлана Плотникова
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В лесу на улице Горького в Воскресенске прошла экологическая акция «Чистый лес», организованная при поддержке партии «Единая Россия». Целью мероприятия стало поддержание благоприятного состояния лесов региона.

В акции приняли участие сотрудники администрации города, Виноградовского лесничества, организация «Молодая гвардия», представители УМВД России по городскому округу Воскресенск и сотрудники воскресенского филиала ВМУ АО «ОХК „Уралхим“.

Глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин отметил, что очень важно помнить, что леса - это наследие, которое мы передаем будущим поколениям. Благодаря усилиям активных граждан удалось привести территорию в порядок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о подготовке к пожароопасному сезону в регионе.

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Волонтеры Общественные акции Воскресенск
20 июня 2024, 18:15
Консультации для будущих мам начнут проводить в МОНИИАГ с 6 июля
ГБУЗ МО МОНИИАГ им. В.И.Краснопольского
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Московский областной институт акушерства и гинекологии с начала лета решил организовывать регулярные встречи беременных женщин с их врачами прямо в стенах учреждения. Такие мероприятия начиная с июля будут проводиться каждую первую субботу месяца.

Первая такая встреча, получившая название «Добро пожаловать в МОНИИАГ!», запланирована на 6 июля.

Директор института Роман Шмаков отметил, что у будущих мам всегда возникает много вопросов и беспокойств, которыми они хотят поделиться с опытными специалистами. Такие мероприятия помогают женщинам найти уверенность и подготовиться к родам более осознанно.

«Мы проводим их в выходной день специально, чтобы у жителей Подмосковья была возможность посетить наш институт вместе со своими семьями», - добавил специалист.

Женщинам разрешается приходить вместе с мужьями, детьми и другими родственниками. Для участия необходимо лишь зарегистрироваться, что можно сделать через социальные сети или на официальном сайте института.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Врачи Женщины

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