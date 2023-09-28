Новые модели автобусов завода в Ликино-Дулеве представили на международной выставке в Москве

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Что касается туристического «Круиза», то это автобус для дальних поездок, рассчитанный на 48-51 пассажира. Он оснащен мягкими креслами с наклоном спинки, информационными экранами, кондиционером. Объем багажных отсеков - от 6,3 до 7,8 кубометра. Модель адаптирована для эксплуатации на севере - имеет систему подогрева топлива и дверей. В салоне предусмотрены биотуалет, холодильник, место отдыха водителя, видеонаблюдение.

На Ликинском заводе планируют приступить к производству новинок уже в следующем году.

Андрей Воробьев назвал поддержку бизнеса секретом инвестиционной привлекательности Подмосковья. Московская область вошла в первую тройку регионов России по этому показателю.

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Городской CITYMAX 12 - это уникальная для городского транспорта модель, имеющая рекордную для своего класса вместимость в 115 человек. Особенности - новый отечественный двигатель объемом 7,7 литра мощностью 360 лошадиных сил, укороченные свесы и габариты для повышения маневренности.

В салоне предусмотрены USB-разъемы для зарядки гаджетов, wi-fi, система климат-контроля. Кузов изготовлен из современных композитных материалов, обладающих прочностью и стойкостью к внешним воздействиям. Для удобства маломобильных граждан автобус оснащен низким уровнем пола, откидной аппарелью, просторной площадкой с поручнями и специальным местом для инвалидных колясок. Еще одна особенность модели - отсутствие креплений к полу, что упрощает уборку салона.