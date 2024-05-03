Новые меры поддержки введут для помощников по уходу за инвалидами в Подмосковье

«Меры поддержки будут аналогичны тем, которые сейчас действуют для врачей. Уже с 1 июня мы введем ежемесячную компенсацию аренды квартиры для работников, которые не имеют жилья в регионе. Сотрудник будет получать 20 тысяч рублей, а семья - 30 тысяч рублей», - рассказала первый заместитель председателя правительства региона Людмила Болатаева.

Для молодых специалистов и реабилитологов введут две выплаты - 50 тысяч рублей в первый год работы и 100 тысяч рублей во второй год.

Кроме того, для соцработников запускают программу «Приведи друга». Если по рекомендации уже работающего сотрудника устроится новый специалист, это станет основанием для премии. 40 тысяч рублей выплатят за врача, 20 тысяч - за логопедов, психологов и помощников по уходу за инвалидами.

Новые меры заработают с 1 июня.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».