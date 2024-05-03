03 мая 2024, 12:39

Новые меры поддержки введут для помощников по уходу за инвалидами в Подмосковье

Министерство социального развития Подмосковья
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Новые меры поддержки для тех, кто работает с инвалидами, введут в Подмосковье по решению губернатора Андрея Воробьева. Об этом сообщили в Минсоцразвития региона.

«Меры поддержки будут аналогичны тем, которые сейчас действуют для врачей. Уже с 1 июня мы введем ежемесячную компенсацию аренды квартиры для работников, которые не имеют жилья в регионе. Сотрудник будет получать 20 тысяч рублей, а семья - 30 тысяч рублей», - рассказала первый заместитель председателя правительства региона Людмила Болатаева.

Для молодых специалистов и реабилитологов введут две выплаты - 50 тысяч рублей в первый год работы и 100 тысяч рублей во второй год.

Кроме того, для соцработников запускают программу «Приведи друга». Если по рекомендации уже работающего сотрудника устроится новый специалист, это станет основанием для премии. 40 тысяч рублей выплатят за врача, 20 тысяч - за логопедов, психологов и помощников по уходу за инвалидами.

Новые меры заработают с 1 июня.

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Врачи Инвалиды
05 мая 2024, 13:08
Прием заявок на субсидию для производства овощей стартовал в Подмосковье
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
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Прием заявок на предоставление субсидии для производства овощей защищенного грунта стартовал в Подмосковье. Подать документы можно до 6 мая, а победителей объявят 15-го.

По словам заместителя председателя правительства Московской области - министра сельского хозяйства и продовольствия региона Владислава Мурашова, с победителями конкурсного отбора заключат соглашения для предоставления субсидий на более чем 59 миллионов рублей.

«Всего Министерством предоставляется порядка 30 субсидий из федерального и регионального бюджета», - рассказал Мурашов.

Финансовую поддержку получат производители, которые выращивают огурцы и помидоры в защищенном грунте с применением технологии досвечивания.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Сельское хозяйство Технологии
05 мая 2024, 12:44
Летний беговой сезон стартовал на ипподроме в Раменском
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
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Торжественный парад открыл летний беговой сезон в Раменском. На ипподроме собрались представители коневодческой индустрии, а также любители конного спорта.

По словам заместителя председателя правительства Московской области - министра сельского хозяйства и продовольствия региона Владислава Мурашова, в Подмосковье в зоопарках, конноспортивных клубах и фермах содержатся около 13 тысяч лошадей, и сегодня коневодческая индустрия развивается быстрыми темпами.

«В области осуществляют деятельность два племенных хозяйства: „Московский конный завод № 1“ - племенной завод по разведению лошадей орловской рысистой породы и КФХ „Фатина“ - племенной репродуктор по разведению лошадей русской верховой породы», - рассказал Мурашов.

Участники соревновались в восьми заездах. Победителей наградили денежными призами, а для гостей праздника работали пять фудтраков с угощениями, приготовленными из продукции подмосковных фермеров.

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Награды Раменское
05 мая 2024, 12:30
«Торжество жизни над смертью». Андрей Воробьев поздравил верующих с Пасхой
Пресс-служба губернатора Московской области
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил верующих с праздником Светлой Пасхи. Он пожелал жителям Подмосковья любви, радости и мира.

«Этот день - торжество жизни над смертью, добра над злом. Вопреки любым невзгодам и испытаниям, мы знаем, что добро всегда побеждает», - написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Праздники Пасха Андрей Воробьев
05 мая 2024, 00:24
«Буду участвовать». Подмосковные студенты преобразили станцию Павшино ко Дню Победы
Телеканал «360»
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В Московской области проходит акция, приуроченная к 79-й годовщине Победы над фашисткой Германией в Великой Отечественной войне. Студент ГБПОУ ПТ № 47 Владлен Трапезников и его коллеги-художники принимают в ней участие с 29 апреля. Подробности — в репортаже корреспондента 360.ru Маруси Михейчик.

В рамках акции Влад и его товарищи преобразили станцию Павшино, разрисовав ее граффити. Студенты изобразили танк-Т34», георгиевскую ленточку и военный самолет, им помогали сотрудники полиции УТ МВД России по ЦФО и представители администрации Красногорска.

«Тут имеются патриотические порывы, нет английских названий, тут все со смыслом», - заявил 16-летний художник.

Старший инспектор ПДН Марина Ивлева рассказала, что для участия в акции искали детей, которые встали на путь исправления, студентов и волонтеров. Им предложили порисовать, но только там, где разрешено. Выбор пал на стену железнодорожной станции Павшино.

«Один мальчик поднял руку, и так мы с ним познакомились и осуществили этот проект», - рассказала Ивлева.

Влад отметил, что ему и его товарищам помогали на всех этапах - и в создании эскизов, и в выборе краски.

Цель акции - воспитание патриотизма в молодежной среде, а также предотвращение вандализма на объектах железной дороги. Сотрудники полиции рассчитывают, что не у каждого поднимется рука испортить такое граффити.

В Московской области проходит акция, приуроченная к 79-й годовщине Победы над фашисткой Германией в Великой Отечественной войне. Студент ГБПОУ ПТ № 47 Владлен Трапезников и его коллеги-художники принимают в ней участие с 29 апреля. Подробности - в репортаже корреспондента 360.ru Маруси Михейчик.

День Победы 9 мая Дети Граффити Россия Студенты Полиция

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