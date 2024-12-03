03 декабря 2024, 15:15

Новые меры поддержки для бюджетников утвердили в Солнечногорске

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В городском округе Солнечногорск ввели новые меры поддержки для работников образования, здравоохранения и полиции. Теперь бюджетники могут выкупить у муниципалитета жилое помещение, если они проживают в нем не менее пяти лет на условиях коммерческого найма.

Особенности процедуры разъяснил глава округа Константин Михальков на встрече с жителями в местном отделении «Единой России». Заведующая приемным отделением Солнечногорской больницы Светлана Бочарникова обратилась к руководителю муниципалитета с вопросом о возможности выкупа жилья в собственность. Она работает в Солнечногорске с 2015 года и сейчас арендует квартиру по договору коммерческого найма.

Константин Михальков подчеркнул, что депутаты поддержали эту инициативу. Теперь наниматели могут рассчитывать на льготу: уменьшение стоимости жилья наполовину, а также возможность рассрочки на срок до пяти лет с кредитной ставкой, равной одной трети от ключевой ставки Центробанка. Это право имеют сотрудники государственных и муниципальных бюджетных учреждений, а также образовательных и дошкольных организаций, чей стаж работы в этих сферах составляет не менее 10 лет.

«Наша цель - создать такие условия, чтобы профессионалы оставались в Солнечногорске, строили свою жизнь здесь и чувствовали поддержку со стороны округа. Мы будем предлагать Совету депутатов внести поправки, которые позволят выкупать квартиры из коммерческого найма даже тем, кто имеет жилье в другом регионе», - отметил Константин Михальков.

До 10 декабря депутаты-члены фракций всех уровней и заместители главы встретятся с жителями в приемной партии «Единая Россия» в Солнечногорске. Они обсудят вопросы жилищно-коммунального хозяйства, социальной поддержки, образования и здравоохранения.

Записаться на прием можно через сайт или по телефонам: 8 (980) 197-10-01 и 8 (495) 106-05-50.

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Льготы Солнечногорск Врачи Учителя Полиция
03 декабря 2024, 15:08
Камень размером с перепелиное яйцо достали из носа пациентки в Пушкино
Медиасток.рф
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Женщина 63 лет поступила в Пушкинскую больницу имени профессора Розанова с жалобами на затрудненное дыхание, неприятный запах и боль в носу. Диагностика показала, что в пазухе находится инородное тело.

Пациентка не смогла вспомнить, что именно попало ей в нос. Это произошло несколько лет назад, но тогда женщину ничего не беспокоило и к врачам обращаться она не стала. Неприятные ощущения появились не так давно - пару месяцев назад. Боль и выделения стали причиной обращения в больницу.

Во время осмотра врачи обнаружили ринолит - так называемый носовой камень. Он образовался путем длительного налипания слизи на инородное тело, попавшее в нос несколько лет назад.

«Размер этого ринолита был таким, что вытащить его через носовой проход целиком было невозможно. Мы осторожно извлекли его по частям. Операция длилась 40 минут и прошла успешно», - рассказал заведующий лор-отделением Богдан Кулешов.

Носовое дыхание у пациентки полностью восстановилось. Боль и выделения прошли. Сейчас женщина уже дома и вернулась к привычной жизни.

Больницы Пушкино
03 декабря 2024, 14:45
Подмосковные дзюдоисты выиграли 3 медали на всероссийских соревнованиях
Федерация дзюдо России
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Подмосковные спортсмены выиграли три медали на Кубке России по дзюдо. Они получили золотую, серебряную и бронзовую награды.

Как рассказали в региональном Минспорте, лучший результат в своей весовой категории показал чемпион Европы из Подмосковья Алан Хубецов. В финале он одолел соперника Сергея Скоробогатова, выполнив бросок через бедро.

Серебряную медаль получила Дарья Захарова. Она уступила чемпионке России из Якутии Карине Ефимовой.

Третье почетное место заняла Алана Алборова.

Соревнования прошли в Тюмени с 29 ноября по 1 декабря. В них приняли участие свыше 400 дзюдоистов из 48 регионов.

Спортсмены
03 декабря 2024, 14:43
Мособлдума напомнила жителям о бесплатной юридической помощи
Unsplash
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День юриста отмечают в России 3 декабря. С начала года в Подмосковье более 4 тысяч жителей получили бесплатную юридическую помощь, сообщили в Мособлдуме.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что в этот день особое внимание уделяют специалистам, посвятившим себя защите прав и свобод граждан и служению Закону. Он подчеркнул, что юристы Подмосковья активно способствуют укреплению правовой культуры и развитию регионального законодательства, при этом акцентируя внимание на доступности бесплатной юридической помощи и повышении правовой грамотности.

Брынцалов упомянул, что жители Подмосковья могут воспользоваться бесплатной юридической помощью в случаях, установленных федеральным законодательством. Он привел примеры категорий граждан, имеющих право на такие услуги, в число которых входят участники специальной военной операции (СВО) и их семьи, инвалиды, дети-сироты и другие льготные группы.

Говоря о статистике, председатель сообщил, что за первые десять месяцев 2024 года сотрудники Госюрбюро оказали бесплатную юридическую помощь почти по 3,5 тысячам заявлений, среди которых 730 поступило от участников СВО и их семей. Более 760 случаев бесплатной помощи оказали адвокаты Московской области.

Брынцалов также напомнил, что в этом году Мособлдума приняла закон, который предоставляет бойцам СВО и их семьям возможность получать бесплатную юридическую помощь, включая представительство в судах и других органах от сотрудников Госюрбюро и адвокатов, участвующих в системе бесплатной юрпомощи.

Для улучшения доступности услуг Госюрбюро запустило мобильный офис по оказанию бесплатной юридической помощи, получивший название юрмобиль. Брынцалов отметил, что благодаря этому проекту жители могут быстро и удобно получать юридические консультации.

«В этом году юрмобиль посетил 41 городской округ и оказал бесплатные консультации по 256 заявлениям», - подытожил Игорь Брынцалов.

Бесплатную юрпомощь оказывает Государственное юридическое бюро. Юристы консультируют граждан в 13 пунктах приема в разных округах Московской области, адреса которых можно найти на сайте Госюрбюро.

Адвокаты Мособлдума
03 декабря 2024, 14:40
Аварийный жилой дом снесли в поселке Лесозавода в Шатуре
Мособлархитектура
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Специалисты демонтировали аварийный многоквартирный дом № 12 в поселке Лесозавода городского округа Шатура. Его обнаружили в ходе работы по выявлению и ликвидации объектов, относящихся к незавершенному и самовольному строительству, а также аварийных зданий в Московской области.

Этот одноэтажный жилой дом с общей площадью 160 квадратных метров был построен в 1950-х годах прошлого века и находился в окружении жилой застройки. В 2024 году здание признали аварийным из-за его непригодности для дальнейшей эксплуатации.

Министр Правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко отметил, что в рамках муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» проведены мероприятия по расселению жильцов из четырех квартир. После этого дом был включен в список на снос и демонтирован осенью текущего года.

На данный момент территория освобождена от аварийного здания, строительный мусор вывезен и утилизирован. В администрации пока не определились с дальнейшим использованием освобожденного участка.

Всего на территории городского округа Шатура было выявлено 90 объектов незавершенного строительства. На сегодняшний день 42 из них были снесены, достроены или приведены в соответствие, что составляет примерно 47% от общего числа. Работа в этом направлении продолжится.

Шатура Архитектура

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