23 июля 2024, 22:32

Новые мероприятия проходят в рамках проекта «Активное долголетие» в Мытищах

Читайте нас в: Google Новости

Три клуба «Активное долголетие» открыты сегодня в Мытищах. Для пенсионеров здесь организованы творческие, интеллектуальные и спортивные мероприятия. В планах — ремонт помещения и покупка оборудования для клуба в микрорайоне «Дружба», а также замена оконных блоков в клубе по улице Мира, 37

Мытищи активно участвуют в реализации проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие». В округе открыты три клуба: на улице Мира, 37, на улице 3-я Парковая, 25, на улице Мира, строение 51 в торговом центре «Июнь». Клуб в торговом центре начал работать недавно. В нем расположены театральная мастерская, художественная студия и студия рукоделия, организованы зоны для отдыха и активностей.

Во Дворце культуры «Яуза», Центре культуры «Подмосковье», Культурно-информационном центре «Леонидовка» для пенсионеров проходят развлекательно-познавательные мероприятия.

В клубах ежегодно открываются новые направления и кружки. Так, с недавнего времени долголеты могут записаться в студию шахмат, настольного тенниса и лоскутного творчества.

Также люди старшего поколения развивают свои навыки в проекте «Компьютерная грамотность».

Пенсионеры активно вовлекаются и в волонтерскую деятельность. Например, мастерицы вяжут нашим бойцам носки, манишки, шапки, балаклавы, перчатки, рукавицы в рамках проекта «Вязальные войска», а также изготавливают комплекты для недоношенных детей Москвы и Московской области.

В 2024–2025 годах участники проекта «Активное долголетие» планируют отремонтировать помещение и купить оборудование для клуба в микрорайоне «Дружба», также обновить оконные системы в клубе на Мира, 37.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Мытищи Пенсионеры
23 июля 2024, 21:56
Детский омбудсмен Мишонова предложила повысить возраст медсогласия
пресс-служба УПР в МО
Читайте нас в: Google Новости
Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова предложила повысить возраст медицинского согласия. Сейчас принять решение о лечении, самостоятельно сдать анализы и держать результаты обследования в тайне от родителей подростки имеют право с 15 лет.

По мнению Мишоновой, так как до 18 лет родители несут ответственность за ребенка, они же и должны иметь полный доступ к медицинской карте ребенка, знать все о его здоровье и давать согласие на медицинские манипуляции.

Она добавила, что подростки после 15 лет сами принимают решение об аборте, прививках, различных операциях, однако не все способны принимать взвешенные решения.

«Некоторые медицинские манипуляции могут пагубно отразиться на здоровье молодых людей. Все манипуляции должны проводиться с согласия и ведома законных представителей», - подчеркнула Мишонова.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Здравоохранение Законы
23 июля 2024, 21:54
Акция помощи пострадавшим в ДТП детям «Пластик рулит» стартовала в Мытищах
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Молодежный Центр «Импульс» в Мытищах приглашает жителей принять участие во Всероссийской акции «Пластик рулит» в помощь детям, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий. Акция пройдет с 24 июля по 16 августа.

Акция «Пластик рулит» - вторая Всероссийская акция Благотворительного фонда поддержки пострадавших в ДТП детей имени Наташи Едыкиной. Мероприятие организовано при содействии Общенационального Союза некоммерческих организаций России.

Это мероприятие привлечет внимание людей не только к проблемам экологии, утилизации отходов и вторичной переработки пластика, а также к культуре поведения на дорогах.

Акция «Пластик рулит» пройдет с 24 июля по 16 августа. Пункт сбора пластика организован центре «Импульс» в рамках Арт-пространства «Импульс.Арт» по адресу: город Мытищи, улица Силикатная, дом 12.

Сдать в переработку можно пластиковые бутылки, канистры, пластиковые крышечки и пластиковые ящики. Собранное сырье передадут в пункт переработки, а вырученные средства направят на лечение и восстановление пострадавших в ДТП детей.

Более полная информация об акции на официальном сайте Фонда.

Подробнее о Молодежном Центре «Импульс» можно узнать здесь.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благотворительность Дети Мытищи Волонтеры ДТП
23 июля 2024, 21:12
Параспортсмены из Мытищ победили на чемпионате России по легкой атлетике
Читайте нас в: Google Новости
Спортсмены из Мытищ Татьяна Альмухаметова и Даниил Куранов вновь заняли верхние ступеньки пьедестала на чемпионате России по спорту слепых и лиц с поражением опорно-двигательного аппарата по легкой атлетике. Соревнования прошли в Чебоксарах.

Свое чемпионское звание подтвердила легкоатлетка Татьяна Альмухаметова: она выиграла две золотые медали на дистанциях 100 и 200 метров. Двухсотметровка - любимая дистанция Татьяны. По словам спортсменки, главная цель на соревнованиях - улучшить свои результаты. Уже в августе Татьяна побежит вместе со здоровыми спортсменами, ей предстоит подтвердить звание кандидата в мастера спорта.

Золотой медалью наградили и Даниила Куранова. Юноша с самого старта взял лидерство, уверенно выиграв бег на 800 метров.

Слабовидящие спортсмены Федор Лысиков и Софья Воронина стали дебютантами состязаний. Ребята получили отличный опыт, готовы тренироваться и выступать и дальше.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Мытищи Инвалиды Чувашия
23 июля 2024, 20:52
Более 4 тысяч операций провели в онкодиспансере Подмосковья с начала года
Московский областной онкологический диспансер
Читайте нас в: Google Новости
Около 4,5 тысяч операций провели врачи Московского областного онкологического диспансера в начала года. Медицинский центр оснащен самым современным оборудованием, а в работе используются новейшие технологии.

«Все операционные оснащены видео-эндохирургическими стойками и электрохирургическими аппаратами, которые позволяют врачам выполнять современные эндоскопические операции и диагностические процедуры через небольшие проколы тканей, оперировать малотравматичным способом», - рассказал заместитель главного врача по хирургической помощи Московского областного онкологического диспансера Алексей Колтович.

Кроме того, в операционных используется ламинарный поток воздуха с очисткой, обеззараживанием и кондиционированием для обеспечения высокой стерильности.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Врачи Технологии

Новости по теме