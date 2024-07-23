Новые мероприятия проходят в рамках проекта «Активное долголетие» в Мытищах

Мытищи активно участвуют в реализации проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие». В округе открыты три клуба: на улице Мира, 37, на улице 3-я Парковая, 25, на улице Мира, строение 51 в торговом центре «Июнь». Клуб в торговом центре начал работать недавно. В нем расположены театральная мастерская, художественная студия и студия рукоделия, организованы зоны для отдыха и активностей.

Во Дворце культуры «Яуза», Центре культуры «Подмосковье», Культурно-информационном центре «Леонидовка» для пенсионеров проходят развлекательно-познавательные мероприятия.

В клубах ежегодно открываются новые направления и кружки. Так, с недавнего времени долголеты могут записаться в студию шахмат, настольного тенниса и лоскутного творчества.

Также люди старшего поколения развивают свои навыки в проекте «Компьютерная грамотность».

Пенсионеры активно вовлекаются и в волонтерскую деятельность. Например, мастерицы вяжут нашим бойцам носки, манишки, шапки, балаклавы, перчатки, рукавицы в рамках проекта «Вязальные войска», а также изготавливают комплекты для недоношенных детей Москвы и Московской области.

В 2024–2025 годах участники проекта «Активное долголетие» планируют отремонтировать помещение и купить оборудование для клуба в микрорайоне «Дружба», также обновить оконные системы в клубе на Мира, 37.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».