Новые маршруты появятся в Балашихе

Это добавит новый вариант маршрута от Балашихи до Москвы и в обратном направлении.

Недавно автопарк Балашихи также пополнился еще пятью новыми автобусами марки «ЛиАЗ 52922». В них имеется система климат-контроля, камеры, валидаторы для оплаты и USB-розетки.

Не допустить роста жалоб на общественный транспорт - одна из знаковых задач, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев. В зависимости от сезона пассажирам важно наличие и кондиционеров, и обогревателей.

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В микрорайоне Алексеевская роща появится три новых больших автобуса. На линии они выйдут с 8 июня и будут ходить от автостанции \"Звездная\", заезжать на новую остановку \"Начало Лукино\" и доезжать до метро \"Щелковская\".