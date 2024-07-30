Новые лимиты охоты на ряд животных ввели в Подмосковье

Министр экологии и природопользования региона Тихон Фирсов отметил, что охота на указанные виды животных пройдет в нескольких охотхозяйствах и доступных охотничьих угодьях. Он подчеркнул важность соблюдения установленных правил охотничьей деятельности в регионе.

Постановление также уточняет лимиты и квоты на добычу охотничьих ресурсов для каждого охотничьего угодья на период с 1 августа 2024 года по 1 августа 2025 года.

При этом 25 июля в области начался сезон охоты на болотно-луговую дичь для владельцев собак охотничьих пород. Согласно действующим правилам, граждане могут вести охоту на дупелей, бекасов, гаршнепа, коростеля и ряд других видов куликов и пастушковых. Сезон продлится до 30 ноября.

Тихон Фирсов добавил, что охотники могут ознакомиться с лимитами и квотами на официальном сайте.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».