Новые лимиты охоты на ряд животных ввели в Подмосковье
Вышло в свет постановление губернатора Московской области «Об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов на территории Московской области» на 2024–2025 года. Документ регулирует количество доступных для добычи таких животных, как лось, пятнистый и благородный олень, косуля и барсук.
Министр экологии и природопользования региона Тихон Фирсов отметил, что охота на указанные виды животных пройдет в нескольких охотхозяйствах и доступных охотничьих угодьях. Он подчеркнул важность соблюдения установленных правил охотничьей деятельности в регионе.
Постановление также уточняет лимиты и квоты на добычу охотничьих ресурсов для каждого охотничьего угодья на период с 1 августа 2024 года по 1 августа 2025 года.
При этом 25 июля в области начался сезон охоты на болотно-луговую дичь для владельцев собак охотничьих пород. Согласно действующим правилам, граждане могут вести охоту на дупелей, бекасов, гаршнепа, коростеля и ряд других видов куликов и пастушковых. Сезон продлится до 30 ноября.
Тихон Фирсов добавил, что охотники могут ознакомиться с лимитами и квотами на официальном сайте.
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