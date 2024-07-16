Новые лифты установят в поликлинике № 5 в поселке Правдинском
Замена лифтов началась в поликлинике № 5 Пушкинской больницы имени профессора Розанова. Медицинское учреждение находится на Лесной улице в поселке Правдинском.
Под контролем специалистов «УТНКР» рабочие уже демонтировали старые лифты, заменили лебедки и установили новые порталы дверей шахты. Рамы кабин уже собрали.
В этом году в подмосковных больницах и поликлиниках заменят более 150 лифтов.
«Это важная часть программы модернизации инфраструктуры региона. Мы стремимся обеспечить комфорт и безопасность для всех пациентов и сотрудников медицинских учреждений», отметил министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».