22 июля 2024, 20:19

Новые лифты установили в МОЦОМД по программе «Здравоохранение Подмосковья»

МОЦОМД
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Новые современные лифты установили в Московском областном центре охраны материнства и детства. Две подъемные кабины появились в медицинском учреждении в рамках реализации государственной программы региона «Здравоохранение Подмосковья».

Также запланирована замена еще четырех лифтов - в стационарном отделении N1-Родильный дом, в Детской поликлинике N2 и два лифта в Детской больнице.

«Замена лифтового оборудования в нашем центре - это важное событие, которое значительно улучшит доступность и удобство перемещения как для пациентов, так и для медицинского персонала. Новые лифты будут соответствовать всем современным стандартам безопасности и комфорта», - рассказала главный врач МОЦОМД Татьяна Мельник.

Специалисты приступили к демонтажу оставшегося лифтового оборудования, ожидается что их введут в эксплуатацию до конца года.

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Здравоохранение Больницы Врачи Работа
22 июля 2024, 20:52
Более 150 продовольственных магазинов открылись в Подмосковье за полгода
Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия МО
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Более 150 продовольственных магазинов открылись в Подмосковье за полгода. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона.

Как пояснили в ведомстве, площадь продовольственных магазинов увеличилась на 61 700 квадратных метров. На полках представлены как товары первой необходимости, так и широкий выбор продуктов, выпечка, фрукты и овощи, готовые блюда.

Всего за полгода в регионе открылись 157 продуктовых магазинов, что позволило создать около 1 150 дополнительных рабочих мест.

Новые торговые точки открылись в Наро-Фоминске, Мытищах, Котельниках и других городских округах.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Сельское хозяйство Рабочие места Магазины Продукты
22 июля 2024, 20:20
Перспективно и удобно. Воробьев — о значимых проектах Подмосковья
РИА «Новости»
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Индустриальные парки и терминально-логистические центры — одни из самых значимых и важных проектов Подмосковья. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Это прежде всего индустриальный парк „Есипово“ <…> В перспективе это предприятие должно выпускать порядка 100 тысяч автомобилей в год», - отметил губернатор.

Особое значение имеет терминально-логистический центр «Белый Раст» в Дмитрове и терминал «Селятино» под Наро-Фоминском. Последний - трехсторонний проект вместе с Китаем и Казахстаном.

«Здесь очень заметные объемы. Рост в год порядка 30-35%. Очень удобная логистика позволяет активно осуществлять торговлю», - подчеркнул Воробьев.

Глава Московской области провел совещание с зампредом правительства страны, руководителем аппарата правительства Дмитрием Григоренко и главой Минцифры России Максутом Шадаевым. Они обсудили перевод квитанций за ЖКУ и договоров по газу в электронный вид. Это значит, что жителям не придется больше стоять в очередях или искать потерянную квитанцию.

Казахстан Андрей Воробьев Торговля Работа Китай Парки
22 июля 2024, 20:16
Косметический ремонт в школах Лобни закончат к учебному году
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К новому учебному году в образовательных учреждениях Лобни проходит косметический ремонт. Значительные работы провели в школы № 3 имени Героя Советского Союза Борисова.

В школе обновили спортзалы и спортивные раздевалки, лестничные пролеты и учебные кабинеты, а также покрасили заборы школьного и дошкольного отделений.

По словам первого заместителя главы муниципалитета Лобни Владимира Зиновьева учреждения образования, культуры и спорта активно готовятся к началу нового учебного года. Основное внимание уделяется созданию комфортных и безопасных условий для детей.

Кроме того, к началу нового учебного года в Лобне откроют новый инженерно-технический лицей на 2200 учащихся и детский сад на 330 мест в микрорайоне Катюшки. Эти изменения направлены на повышение качества образования и комфорта для всех учащихся города.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Лобня Ремонтные работы
22 июля 2024, 20:01
Участники «Активного долголетия» из Лобни посетили музей истории молока
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Участники проекта «Активное долголетие» из городского округа Лобня посетили «Музей истории молока и глазированного сырка». Гости музея смогли погрузиться в историю молочных продуктов, познакомиться с удивительными фактами о молоке и его производстве.

Особенным событием стала встреча участников с интерактивной коровой, которая не только рассказала о процессе образования молока в ее организме, но и ответила на вопросы гостей. После этого участники посетили производство глазированного сырка и узнали все тонкости его создания, а также посетили участок приемки молока.

После участники проекта отправились на экскурсию по Хотьковской фабрике резных художественных изделий. Там они поучаствовали в мастер-классе по рисованию на кости.

Напомним, что для записи в клуб доступны онлайн-заявки на сайте проекта или личное посещение по адресу: улица Молодежная, 4. Этот проект открыт для мужчин от 60 лет и женщин от 55 лет, приглашая всех желающих на интересные и познавательные мероприятия.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о летнем событийном туризме в Подмосковье.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня Активное долголетие

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