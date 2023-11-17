17 ноября 2023, 15:46

Новые лифты и датчики газа. Андрей Воробьев рассказал о масштабах капремонта домов в Подмосковье

Читайте нас в: Google Новости

В Красногорске стартовал VIII Всероссийский съезд региональных операторов капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. Его открыли губернатор Андрей Воробьев и министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин. Глава региона рассказал, что проект по капремонту в Московской области является самым крупным в стране. В течение трех лет в жилых домах области устанавливают датчики загазованности «ГазКонтроль». Кроме того, в регионе уже заменили все лифты старше 25 лет.

«Хочу сказать слова благодарности команде Андрея Юрьевича Воробьева, мы уже не в первый раз проводим масштабные мероприятия на территории Московской области, и всегда они очень хорошо организованы. Желаю успехов Подмосковью во всех направлениях», - поблагодарил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

«Мы видим в Подмосковье, что наиболее положительный отзыв у жителей возникает тогда, когда дом ремонтируем комплексно - и фасад, и подвал, и кровля, и подъезд, и лифт. За три года приведем в порядок более 4,5 тысячи домов», - заявил Андрей Воробьев на открытии пленарного заседания съезда.

Подмосковье осуществляет проект по капремонту жилья с 2014 года. Из 57 тысяч многоквартирных домов в программу вошли 44 тысяч. На данный момент в 17 тысячах домов работы уже провели, а качество жизни повысилось у 3,5 миллиона местных жителей.

Помимо приведения в порядок жизнь в региональных домах делают безопаснее с помощью датчиков газа. В Подмосковье планируют смонтировать свыше 83 тысяч таких приборов. До 2026 года систему газоснабжения поменяют в 1,8 тысячи многоквартирных домах.

С 2014 года в Московской области заменили 12,8 тысячи старых лифтов, до 2025 года планируют установить еще 1,1 тысячи новых. Всего в регионе около 60 тысяч подъемников.

При капремонте в Подмосковье применяют комплексный подход. Вместе с фасадами и крышами в регионе обновляют подъезды и благоустраивают дворы. Также при приемке работ акт подписывают три раза, в том числе старший по дому. Если его подписи нет в документе, то Фонд капремонта не примет работы.

Круглосуточно за ходом модернизации следит Центр управления проектами Фонда.

На съезде организовали выставку продукции, которую устанавливают в подмосковных домах во время капремонта. Это, например, лифты, который сделали на Серпуховском заводе. Его построили в 2013 году, однако он некоторое время не работал.

«С конца 2022-го возобновил свою работу, за это время мы произвели уже более тысячи лифтов. На выставке мы представили специальную модель, разработанную для Фонда капитального ремонта многоквартирных домов», - рассказал управляющий Серпуховским лифтостроительным заводом Леонид Черноног.

Также на экспозиции презентовали товары «Евролифтмаша» из Лыткарина и завода из белорусского города Могилев. Последний делает по 13 тысяч лифтов в год, и 9,5 тысячи из них идут в нашу страну.

«Мы демонстрируем лифтовую кабину - это типовой представитель той линейки, которая в своем большинстве устанавливается на замену уже отработавших свой срок службы», - сообщил заместитель гендиректора по коммерческим вопросам «Могилевлифтмаш» Антон Бельский.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Андрей Воробьев
17 ноября 2023, 15:57
Дмитров победил на всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика» в 2023 году
Министерство благоустройства Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Минстрой России подвел итоги всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» в 2023 году. Дмитров занял первое место за реализацию проекта «Габовская народная лыжня».

«За время проведения конкурса муниципалитетами накоплен большой опыт, которым они готовы делиться с другими регионами. Для нас важно выявить и поддержать лучшие и наиболее успешные практики, которые в дальнейшем можно тиражировать по всей стране», - отметил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

Минстрой России курирует две номинации. Более 290 участников из 65 регионов России состязались в номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства». Победителем номинации стал Дмитров. Второе место занял Южно-Сахалинск, третье - Волгоград.

«Мы пятый год в Подмосковье активно реализуем программу по формированию комфортной городской среды. Стараемся, чтобы в каждом нашем муниципалитете появлялись новые общественные пространства, парки, зоны отдыха», - сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Габовскую народную лыжню создали для того, чтобы удовлетворить потребности жителей и гостей округа в отдыхе и туризме зимой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о второй жизни традиционных городских парков благодаря программам по благоустройству.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Дмитров
17 ноября 2023, 15:26
Школьники и студенты совершили более 6 миллионов поездок в автобусах «Мострансавто» с начала года
АО "Мострансавто"
Читайте нас в: Google Новости
Учащиеся Подмосковья совершили более 6,5 миллиона поездок в автобусах «Мострансавто» с начала года. Самым востребованным маршрутом у школьников и студентов стал № 22 в Пушкино.

В число лидеров также вошли маршруты № 21 «станция Пушкино - Красноармейск» и № 2 «Вокзал - Ларино». Школьники и студенты оплачивали проезд с помощью карты «Стрелка» и карты учащегося сельской местности.

Оплачивая проезд данным способом можно экономить от 50% до 99%. Также для учащихся Московской области есть возможность оплачивать проезд банковскими картами, сохранив льготы «Стрелки». Для этого необходимо оформить соответствующее заявление на региональном портале госуслуг.

Перед Подмосковьем стоит задача значительно повысить уровень культуры транспортного обслуживания , отметил губернатор Андрей Воробьев. Систему меняют поэтапно.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Автобусы Школьники Студенты
17 ноября 2023, 15:19
Два загоревшихся автомобиля работники ГКУ МО «Мособлпожспас» потушили за сутки в Подмосковье
ГКУ МО "Мособлпожспас"
Читайте нас в: Google Новости
Сотрудники ПСЧ № 228 и № 295 «Мособлпожспас» потушили два загоревшихся автомобиля 16 ноября. Случаи произошли в Шатурском и Ленинском городских округах Московской област

Как рассказал начальник ПСЧ-295 Евгений Анышев, в Шатуре из-за ДТП загорелась машина Renault. Она съехала с трассы и врезалась в дерево.

Прибывшие на место спасатели отключили аккумулятор иномарки и потушили возгорание. Водитель от госпитализации отказался, получив лишь незначительные травмы.

По словам командира отделения ПСЧ-228 Сергея Никонорова, похожий случай произошел на трассе рядом с селом Беседы в Ленинском округе.

В единую службу экстренной помощи позвонил водитель горящего ВАЗ-2113. Прибывшие пожарные подали ствол и ликвидировали возгорание, а затем смыли остатки топлива с дороги. Медицинская помощь водителю не понадобилась.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спасатели
17 ноября 2023, 15:09
Комитет по конкурентной политике назвал топ округов Подмосковья для аренды земель под ИЖС
Комитет по конкурентной политике Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Комитет по конкурентной политике Московской области назвал популярные округа, где отмечено большое количество запросов на аренду земли под строительство дома в 2023 году. Активнее всего наделы приобретали в юго-восточной и северо-восточной частях Подмосковья.

Так, спрос на участки увеличился в городских округах Жуковский (среднее количество участников на один лот - 32 человека), Долгопрудный (18 участников на лот), Балашиха (17 участников), Мытищи (12 участников), Ленинский (11 участников) и Лобня (10 участников).

«Спрос на землю зависит от ее расположения относительно столицы или административного центра, наличия инфраструктуры и транспортного сообщения. Чем больше земельный участок отвечает этим требованиям, тем больше на него спрос и, соответственно, выше итоговая цена на аукционе», - отметила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

Городские округа Подмосковья привлекут около 20 миллиардов рублей за счет ввода неиспользуемого имущества к концу декабря. Губернатор Андрей Воробьев отметил , что это больше показателей прошлого года, и призвал муниципалитеты работать еще активнее в этом направлении.

Недвижимость

Новости по теме