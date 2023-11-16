16 ноября 2023, 11:38

Новые критерии инвестиционных проектов по строительству стадионов установили в Подмосковье

Пресс-служба губернатора Московской области
Читайте нас в: Google Новости

Закон, который устанавливает новые критерии для проектов по строительству стадионов, приняли в Мособлдуме 16 ноября. Речь идет о тех спортивных объектах, для которых инвестору предоставляют земельный участок без торгов.

Председатель комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова пояснила, что новый закон регламентирует параметры застройки. Если инвестору для реализации проекта предоставляют участок без торгов, то проект должен соответствовать ряду критериев.

Так, стадион и прилегающая к нему инфраструктура должна занимать не менее 20% от площади предоставленного участка. При этом проект должен предполагать увеличенное количество рабочих мест для местного населения. Объем инвестиций по проекту должен составлять не менее 50 миллионов рублей. Что важно для муниципалитетов, ежегодные налоговые поступления в местные бюджеты будут увеличены.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе построят 13 крупных спортивных объектов к концу года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Законы Строительство Мособлдума
16 ноября 2023, 12:37
Новые стандарты. Андрей Воробьев рассказал о второй жизни поликлиники в Молодежном после ремонта
Читайте нас в: Google Новости
Поликлинику в городском округе Молодежный обновили в прошлом году, чтобы привести к единому подмосковному стандарту, а в апреле в ней появился новый кабинет УЗИ с современным оснащением. Губернатор Андрей Воробьев отметил, что благодаря ремонту появились и комфортные зоны ожидания.

Поликлинику построили в далеком 1963 году, а в 2022-м ее преобразили, отремонтировав фасад, крышу, инженерные системы и внутреннюю отделку.

«Важная локация для всех жителей Молодежного - поликлиника. Она единственная в городском округе. И тем важнее, чтобы все было комфортно, современно, чтобы не нужно было ездить на соседние территории за медицинской помощью», - подчеркнул глава Подмосковья.

Вместе с тем поликлиника получила передовое медицинское оборудование. Например, дентальный рентген с визиографом, аппарат для суточного мониторинга артериального давления и не только.

Обустроили кабинеты физиотерапии и массажа, появились процедурное и прививочное помещения, работает дневной стационар.

Пациенты, по ее словам, приезжают и из Вереи, и из Наро-Фоминска. Поликлиника обслуживает свыше двух тысяч взрослых и 628 детей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Еще одно важное изменение - здесь создали безбарьерную среду для малоподвижных пациентов. Есть фильтр-бокс для приема инфекционных больных, рентген-кабинет, физиокабинет, соляная комната.

Заведующая поликлиникой, врач-педиатр Светлана Соболева поделилась, что медицинский центр изменился и внешне, и внутренне.

«Появились новые кабинеты, отдельно выделили дневной стационар - две комфортабельные палаты с кондиционерами. Также теперь у нас есть галокамера, которая пользуется большой популярностью у жителей. Потому что не так давно многие перенесли ковид, а при реабилитации соляная комната очень помогает», - подчеркнула она.

Благодаря ремонту появилась колясочная зона под крышей, обособили детское отделение.

Андрей Воробьев Поликлиники Медицина Молодежный Ремонтные работы
16 ноября 2023, 12:32
Более 850 тысяч обращений за выплатами на питание поступило в Подмосковье онлайн с 2019 года
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Жители Подмосковья могут оформить ежемесячную выплату на питание онлайн с 2019 года. За это время услугой воспользовались более 850 тысяч раз, из которых 80 тысяч — в этом году.

«Подмосковные мамы могут оформить выплату на питание на региональном портале госуслуг или в мобильном приложении „Добродел“. Кроме того, безошибочно подать электронное заявление помогут „умные“ сервисы», - прокомментировала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

На выплаты могут претендовать беременные на сроке от 12 недель, кормящие матери и дети до трех лет. Подать заявку можно на региональном портале госуслуг. Решение о предоставлении услуги примут в течение недели.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что 45 тысяч льготников получили новые социальные выплаты в Подмосковье. По его словам, повышенное внимание получают и семьи, воспитывающие детей со сложными диагнозами.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Добродел
16 ноября 2023, 12:31
Спартакиада в Павловском Посаде собрала 14 команд спасателей и пожарных
Читайте нас в: Google Новости
На пожарном манеже стадиона «Юность» в Павловском Посаде спасатели и пожарные «Мособлпожспаса» поучаствовали в спартакиаде. Они соревновались в шести видах спорта.

«И вот данная стрельба - это последний вид спартакиады. По итогам этих соревнований определиться уже победитель в общекомандном зачете по итогам всего сезона спортивного. То есть очень важный и ответственный момент», - сообщил начальник учебного центра ГКУ «Мособлпожспас» Александр Гаврилов.

На огневой рубеж вышли команды 14 территориальных управлений. Все участники - профессионалы, ежедневно спасающие людей. Стреляют из пневматики с расстояния 10 метров. Каждому выдали по пять пуль для чистовой стрельбы и три патрона для пристрелки.

«Наша специфика работы заключается в том, чтобы держать состав в полной физической подготовке, всегда готовыми прийти на помощь, тем людям, которые оказались в какой-то тяжёлой, скажем так, коварной жизненной ситуации. Это как пожары, ДТП, так и поиск пострадавших», - заявил замначальника ПСЧ № 254 Павлово-Посадского городского округа Алексей Слепцов.

По мишеням палит не только мужской состав. Участие приняла победительница прошлого года Мария Вежнина.

«В спорте постоянно по работе, в спорте по жизни. Стрельбой не так давно занимаюсь, так как здесь стали проводить соревнования», - рассказала спасатель первого класса ПСЧ № 305 Мария Вежнина.

Все участники показали неплохие результаты. За ходом соревнований следили профессиональные судьи. Первое место заняла команда Каширского территориального управления, второе - Ступинское, на третьем месте оказались спасатели из Щелкова.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Павловский посад
16 ноября 2023, 12:24
Почти 500 жителей Москвы и Подмосковья побывают на Рождественском балу в декабре
Министерство культуры и туризма МО
Читайте нас в: Google Новости
Ежегодный Рождественский бал состоится 24 декабря в усадьбе Охотниковых. В нем примут участие около 500 жителей Москвы и Подмосковья, о чем рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

На мероприятии запланированы детское и взрослое отделения, выступления воспитанников частной школы «Ретро», бальная и джазовая программы. Для гостей выступит солист Большого театра баритон Анджей Белецкий.

«Рождественский бал стал уже доброй ежегодной традицией, которая не прерывалась даже в самых сложных обстоятельствах. Желаю всем светлых рождественских и новогодних дней. Надеюсь, что следующее Рождество уже смогу почтить вас своим личным присутствием», - отметил Маркиз Иоанн Фараче ди Виллафореста из Объединения рода Романовых.

Организаторы мероприятия - Частная гимназия «Ретро» и распорядитель балов Павел Кундиус. Событие проводится при поддержке Минкультуры Московской области.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе. На портале уже есть афиша новогодних праздников, которая пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Фестивали

Новости по теме