26 июня 2024, 12:01

Новые корпуса реабилитационного центра для слепоглухих построят в Сергиевом Посаде

Министерство строительного комплекса Московской области
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Строительство новых корпусов социально-реабилитационного центра для постинтернатного сопровождения молодых слепоглухих инвалидов продолжается на Пограничной улице в Сергиевом Посаде. Завершаются отделочные работы во внутренних помещениях комплекса, ведутся электромонтажные работы и благоустройство территории.

Реабилитационный комплекс состоит из двухэтажных жилых блоков со столовой, учебно-производственными помещениями и мастерскими. Также для пациентов обустроили блок спортивных помещений с бассейном, тренажерным залом и блок культурно-массовых мероприятий с актовым залом, кинопроекционной и помещениями для занятий творчеством.

В центре смогут проходить реабилитацию молодые люди с инвалидностью по зрению и слуху. Основной задачей проекта является создание оптимальных условий для социализации пациентов в обществе, а также помочь им в профессиональном самоопределении.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. В Подмосковье откроют десять поликлиник, 12 фельдшерско-акушерских пунктов и четыре станции скорой помощи.

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Строительство Сергиев Посад Инвалиды
26 июня 2024, 12:48
Более 70 детей из Чехова отдохнут в подмосковном лагере «Искраград»
Телеканал «360»
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Из Чехова 76 детей отправились отдыхать в лагерь «Искраград» Раменского района. Там началась спортивная смена.

Чеховцы отдыхают и в лагере «Звездочка», который находится на территории городского округа и принадлежит Московскому машиностроительному заводу.

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У ребят в планах завоевать множество медалей и победить во всех спортивных соревнованиях.

«У них там волейбол, баскетбол, футбол и даже чирлидинг. У меня дочка как раз этим спортом и занимается. Мы ждем эмоции детей больше всего», - поделилась многодетная мама Ольга Тихова.

Перед отъездом напутственные слова ребятам сказала председатель Совета депутатов городского округа Чехов Галина Козина. После этого дети сели в автобус и отправились в лагерь «Искраград». Лагерная смена будет длиться 21 день.

Этим летом более девяти тысяч детей из Чехова посетят санатории, базы отдыха и детские оздоровительные лагеря. Из них 250 детей поедут отдыхать по путевкам, купленным Управлением отраслей социальной сферы администрации муниципалитета. Кроме этого, летом юные чеховцы заняты в лагерях дневного пребывания и не только.

«Творческая площадка на базе центра творчества „Палитра“ действует уже более 10 лет. Дети, которые посещают дом творчества, имеют возможность закрепить свой успех. Творческие занятия у них проходят в летний период», - рассказала начальник управления развитием социальной сферы администрации городского округа Чехов Ольга Щукина.

Чехов Детские лагеря
26 июня 2024, 12:46
Пристройку на 400 учеников к школе №1 в Королеве возведут к сентябрю
Министерство строительного комплекса Московской области
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Строители приступили к устройству фундаментной плиты пристройки к школе №1 в Королеве. Завершить возведение нового здания, рассчитанного на 400 учеников, планируется к 1 сентября.

Как рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области, работы идут в рамках программы региона по строительству объектов социальной инфраструктуры.

«На территории объекта в основном работает крупногабаритная техника: тракторы, экскаваторы и грузовые машины. Недавно мы положили основание для фундамента и уже начали его возведение», – рассказал представитель подрядной организации Игорь Юдин.

Также строители обновят и здание существующей школы: заменят окна и двери, проведут кровельные и фасадные работы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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Школы Строительство Королев
26 июня 2024, 12:40
Новых врачей привлекут в больницу Домодедова из-за дефицита кадров
Телеканал «360»
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«Здравчас» стал площадкой для обсуждения проблем и перспектив развития медицины в Домодедове. Главной темой стало привлечение новых специалистов в здравоохранение.

В Домодедовской больнице - дефицит кадров. Проблему уже решают: ждут студентов медвузов на практику и приглашают в округ врачей на хороших условиях. Например, медикам выплачивают деньги за аренду жилья.

«Наши сотрудники живут в служебных квартирах и общежитиях. Сейчас их более 200», - рассказал главный врач Домодедовской больницы, заслуженный врач России Андрей Осипов.

Также в округе продолжается капремонт хирургического корпуса больницы. После обновления здесь продолжат работу отделения реанимации, хирургии, травматологии и диагностики. Для пациентов в каждой палате будет туалет и душевая кабина. Работы завершат к концу года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Больницы Врачи Город Домодедово
26 июня 2024, 12:39
Кровлю жилого дома на Советской улице отремонтируют в Солнечногорске
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Продолжается ремонт кровли дома в доме № 7/16 на Советской улице в Солнечногорске. Работы выполнены на 20%.

Капитальный ремонт выполняется при строгом соблюдении мер безопасности: рабочие используют каски и страховочные тросы, а перед началом каждого рабочего дня проходит инструктаж, заполняют журналы работ и техники безопасности.

«Дом № 7/16 по улице Советская построен в 1967 году. Сейчас ремонт кровли выполнен на 20%. Отмечу, что за соблюдением строительных норм и правил ежедневно следят эксперты Управления технического надзора капитального ремонта», - отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Сорокин.

Всего в этом году в Солнечногорске капитально отремонтируют 87 многоквартирных домов. Кровлю отремонтируют в 32 из них. Ознакомиться с адресной программой капремонта жители Солнечногорска могут на интерактивной карте Фонда капитального ремонта Московской области.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что модернизация ЖКХ охватит 60% жителей региона за пять лет.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Солнечногорск Ремонтные работы

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