Новые корпуса реабилитационного центра для слепоглухих построят в Сергиевом Посаде

Реабилитационный комплекс состоит из двухэтажных жилых блоков со столовой, учебно-производственными помещениями и мастерскими. Также для пациентов обустроили блок спортивных помещений с бассейном, тренажерным залом и блок культурно-массовых мероприятий с актовым залом, кинопроекционной и помещениями для занятий творчеством.

В центре смогут проходить реабилитацию молодые люди с инвалидностью по зрению и слуху. Основной задачей проекта является создание оптимальных условий для социализации пациентов в обществе, а также помочь им в профессиональном самоопределении.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. В Подмосковье откроют десять поликлиник, 12 фельдшерско-акушерских пунктов и четыре станции скорой помощи.

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