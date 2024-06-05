Новые корпуса построят в ЖК «Резиденция Сколково» в Одинцове в 2027 году

По данным проекта, корпус № 2.1 будет вмещать 215 квартир на площади застройки 2,6 тысячи квадратных метров, а корпус № 2.2 - 256 квартир на площади застройки 3,2 тысячи квадратных метров. В планах предусмотрены подземные парковки, коммерческие помещения с отдельным входом, а также колясочные и кладовые.

Дворовые площадки разрабатываются в концепции «двор без машин» с обширной детской и спортивной инфраструктурой. Всего в микрорайоне будет построено 12 корпусов. Планируемая дата завершения строительства - второй квартал 2027 года.

На территории комплекса уже построены два муниципальных детских сада с бассейном на 170 и 115 мест соответственно. В 2026 году планируется возведение школы на 750 учеников.

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