Новые комбайны для заливки льда появились в конькобежном центре «Коломна»

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Накануне Чемпионата России по конькобежному спорту в спортцентре «Коломна» обновили автопарк ледозаливочных машин. Там появились два новых комбайна. С помощью этой современной техники подготовят лед для соревнований.

Как рассказал главный инженер центра «Коломна» Антон Ромашин, новые комбайны оснастили более широкими режущими ножами, чем в старых машинах. Это поможет быстрее обрабатывать большие площади льда.

«Плюс они имеют аккумуляторы, которые не требуют обслуживания, позволяют заряжать в любой момент, что очень актуально для длительных соревнований», - добавил он.

Конькобежный центр «Коломна» - это главная база подготовки сборной Российской Федерации и Московской области по конькобежному спорту. Ледовая арена входит в семерку самых быстрых в мире.

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