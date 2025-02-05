Новые колокола освятили в Иоанно-Предтеченском храме в Жуковском

Вес первого колокола составил 331 килограмм. Его отлили в память почившего протоиерея Николая Струкова.

На колоколе можно увидеть изображения икон в честь великомученника Пантелеимона, Преображения Господня, Иверской иконы Божией Матери и Иоанна Предтечи, а также в память храмов, которые построил отец Николай.

Второй колокол весит 196 килограммов. Его отлили в память о последнем настоятеле храма до его разрушения - протоиерея Феодора Богословского. Его расстреляли на Бутовском полигоне в 1937 году.

На втором колоколе изображены иконы Новомученников Жуковских и барельеф храма Рождества Иоанна Предтечи до его разрушения в 1940 году.