Новые кабинеты для рентгена появились в четырех медцентрах Воскресенска с 2022 года

Сегодня медучреждения округа оснащены современными аппаратами КТ и рентгенографии, хирургической рентгеновской системой, аппаратами для диагностики патологий свертывающей системы крови и оценки тромбообразования, маммографом и ангиографом.

Новое оборудование дает меньшую лучевую нагрузку на пациента и медицинский персонал при высоком качестве снимков. Последнее повышает качество диагностики для выявления патологий на ранних стадиях. Кроме того, снимки хранятся в цифровом виде и доступны всем специалистам медучреждений.

С начала 2024 году проведено почти пять тысяч исследований с помощью компьютерной томографии, при этом из них почти тысяча с контрастом. На рентген-аппаратах проведено более 20 тысяч исследований и сделано более 22 тысяч снимков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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