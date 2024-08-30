Новые игрушки закупили в детскую поликлинику № 2 в Подольске

Пятилетний Антон готовится к отдыху в санатории. Они с мамой пришли в поликлинику, чтобы получить направления от специалистов. Мальчик обрадовался новой машинке. По словам родителя, комната востребована среди детей и теперь время пролетит незаметно.

Отметим, сотрудники поликлиники обслуживают 22 педиатрических участка - более 19 тысяч детей. Поликлиника оснащена современным оборудованием. Врачи проводят консультации, диагностику, лечение и профилактику заболеваний. Теперь игрушек хватит всем маленьким пациентам.

«Желаю всем родителям, чтобы их дети росли здоровыми и умными и посещение поликлиник сводилось к необходимому минимуму», - сказала Ушанева.

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