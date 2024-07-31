Новые фонари установят более чем на 15 улицах в Коломне

Освещение на улицах округа обновляют в рамках проекта «Светлый город». Участки, где появятся новые фонари, выбирают, основываясь на количестве обращений от жителей.

Так, в ближайшее время светильники появятся на улице Фурманова.

«На улично-дорожной сети улицы Фурманова будут уставлены пять светильников и пять опор для них. Всего этом году на территории округа предстоит оборудовать более двух километров линий электропередачи», - рассказали в пресс-службе министерства благоустройства Московской области.

Также обновления пройдут на Майской, Пионерской улицах, Набережной Дмитрия Донского, бульваре Дзержинского, улице Святителя Филарета, во дворах домов по улице Девичье поле и проспекте Кирова, сквере у молодежного центра «Русь» и в нескольких других локациях.

Кроме того, фонари установят на ряде улиц в селе Парфентьево, деревне Зарудня, городе Озеры. Всего в списке мест, где работы пройдут в этом году, более 15 улиц городского округа.

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