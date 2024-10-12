Новые электропоезда от Коломны до Москвы запустят до конца года

Как сообщили в компании, ввод новых составов в эксплуатацию начнется уже в ноябре. Это позволит ЦППК полностью заменить арендованный подвижной состав на Казанском направлении на собственные поезда.

Новые поезда ЭП2Д заменят текущие арендованные составы ЭД4М, которые курсируют по будням. Два из новых поездов будут оборудованы для выхода как на высокие, так и на низкие платформы, а три - только на высокие. Поезда будут оформлены в фирменном стиле «РЭКС: Регион-экспресс» и окрашены в синий цвет с изображением пса по кличке Рэкс.

Каждый новый поезд будет оснащен медиамониторами и розетками 220В в каждом вагоне, рассчитан на почти 780 сидячих мест и оборудован системами климат-контроля. Пассажиры смогут наслаждаться комфортными эргономичными креслами с подлокотниками и креплениями для велосипедов. В головных вагонах предусмотрены условия для проезда маломобильных пассажиров.

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