Новые экспонаты пополнили коллекцию подмосковного музея находок на КПО

На сортировочной ленте работники КПО заметили интересные экспонаты, которые теперь получили вторую жизнь. Один из них - это знаменитый «трехпрограммник». Радиоприемник был популярным 30 лет назад и отличался от других отечественных моделей наличием ЖК-дисплея и секундомера.

Другой экземпляр - это ключница «Золотой ключик на удачу», которая уже стала частью экспозиции музея.

Музей «Культурный слой» - это коллекция забытых вещей, которые оказались в мусорных баках и попали на КПО. Здесь уже больше тысячи уникальных находок, каждая из которых вызывает ностальгию и напоминает об ушедших временах.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».