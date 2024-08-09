Новые экоскамейки установили в природной зоне микрорайона Депо в Лобне

Подмосковный ученый Вячеслав Иванов разработал инновационную технологию ремонта промышленного оборудования с помощью композитных материалов. За свое изобретение он получил премию губернатора Московской области. В чем суть инновационного метода, химик рассказал в интервью 360.

По его словам, разработка - это новый материал, который позволяет ремонтировать промышленное оборудование. По своей структуре он напоминает пластилин и обладает хорошими клеящими свойствами.

Преимущество материала в том, что его можно наносить на металлические и неметаллические поверхности.

«Его можно применять для ремонта оборудования целлюлозно-бумажной промышленности, горнопромышленного комплекса, предприятий ЖКХ, ремонта трубопроводов, корпусных деталей, а также там, где опасно проводить ремонт - это газопроводы. В ситуациях, когда нужно что-то отремонтировать в полевых условиях», - рассказал Иванов.

Он добавил, что применение нового материала позволяет заменить энергозатратные, трудоемкие рабочие процессы, как, например, сварка. Метод не требует особой квалификации у персонала.

Главная задача, которая стояла перед ученым, - продление жизненного цикла оборудования. Ведь, при появлении дефекта оборудования производство останавливается, а предприятие несет убытки, а также срываются сроки поставки продукции.

«Вот как раз с помощью таких композиционных материалов и технологий, эту брешь можно закрыть. То есть не нужно ждать запасные части либо вести на ремонт оборудования к производителю», - пояснил ученый.

Вячеслав Иванов рассказал, что его изобретение уже удалось применить на предприятиях ЖКХ Подмосковья - это мытищинская, пушкинская, щелковская теплосети.

В планах потратить 700 тысяч губернаторской премии на покупку новых материалов и, конечно, продолжить исследования.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».