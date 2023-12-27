Новые дорожные объекты протяженностью свыше 100 километров открыли в Подмосковье в этом году

Работы провели в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

«В сентябре состоялся запуск движения по трассе М-12 „Восток“, 55 километров новой трассы проходит через шесть округов Подмосковья. Это одна из значимых дорог, так как благодаря М-12 создан новый транспортный коридор, перераспределены транспортные потоки с Носовихинского и Горьковского шоссе», - рассказал зампред правительства - министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

С начала года в регионе закончили реконструкцию или строительство четырех федеральных, 14 региональных и семь муниципальных магистралей. Из них 10 сдали досрочно. Транспортная доступность улучшилась для трех миллионов местных жителей.

Например, специалисты закончили работы на дороге от Осташковское шоссе до деревни Ульянково. Она связала микрорайон Пироговский и округ Мытищи в целом. В сентябре открыли движение по одной из подъездных дорог к технологическому лицею имени Долгих. Она связала учебное заведение с улицей Ленина в селе Павловская Слобода в городском округе Истра. Рабочие закончили и другие дорожные проекты, такие как развязка на 59-м километре трассы М-1 «Беларусь» у Парка «Патриот» в Одинцове.

Сейчас перед Подмосковьем стоит задача значительно повысить уровень культуры транспортного обслуживания , отметил губернатор Андрей Воробьев. Систему меняют поэтапно.

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