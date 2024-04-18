Новые автобусы выведут на маршруты в Истре

Автобусы № 372 перевозят пассажиров от станции Истра до станции метро «Тушинская». Это одно из самых популярных направлений среди жителей. Каждый день этим маршрутом пользуется более трех тысяч человек.

Сейчас на рейсах работают автобусы с большим сроком эксплуатации, из-за частых поломок происходят срывы в расписании. Так, с сентября 2023 года по февраль 2024 года выполнение транспортной работы составило всего 80%.

По просьбе жителей и при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева летом на маршрут выведут новые комфортабельные автобусы.

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