Новые автобусы вышли на два маршрута в Химках

Маршруты № 342 и № 345 пользуются большим спросом у жителей городского округа, так как связывают Химки с ближайшими станциями московского метро. Так, автобус № 342 останавливается в 14 пунктах - общественный транспорт двигается через МКАД, проезжает канал имени Москвы и разворачивается рядом со станцией метро «Речной вокзал». Маршрут № 345 проходит через 10 остановок, следуя от МЦД «Химки» до метро «Ховрино». С начала лета на этих маршрутах граждане совершили уже около 350 тысяч поездок.

«Одна из приоритетных задач администрации округа Химки и депутатов - улучшение системы пассажирских перевозок. Мы стремимся создать удобную транспортную инфраструктуру, которая обеспечит комфортные поездки для всех жителей», - рассказала депутат городского округа Химки Татьяна Кавторева.

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