18 января 2025, 10:02

Новые автобусы для дальних перевозок появились на маршрутах в Одинцове

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В Одинцовском городском округе пассажиров теперь обслуживают новые комфортабельные автобусы «Фотон», специально предназначенные для дальних поездок.

Эти современные транспортные средства оснащены всем необходимым для удобства пассажиров: просторным багажным отсеком, полками для ручной клади и откидывающимися креслами повышенной комфортности, которые делают длительные поездки более приятными.

Парк МАП № 6 в Одинцове пополнился восемью такими автобусами. Они уже вышли на два ключевых маршрута: № 442 «Краснознаменск - Москва (метро „Парк Победы“)» и № 309 «Наро-Фоминск - Москва (метро „Саларьево“)».

Каждый автобус оборудован системой ГЛОНАСС, что позволяет диспетчерам в режиме реального времени отслеживать их местоположение и контролировать движение по маршруту. Пассажиры также могут воспользоваться виртуальным помощником «Мострансавто», чтобы узнать точное время прибытия автобуса на остановку.

Это не первое обновление автопарка в округе. В декабре прошлого года на дорогах Одинцова появились 10 новых автобусов ЛиАЗ. Они были распределены по нескольким маршрутам: два автобуса вышли на маршрут № 81 «Платформа Жаворонки - МЦД Одинцово», два - на маршрут № 33 «МЦД Одинцово - Лесной городок - платформа Жаворонки», еще два - на маршрут № 461 «Одинцово - Москва (метро „Юго-Западная“)» и четыре - на маршрут № 486 «г. Краснознаменск - Москва (метро „Саларьево“)».

Одинцово Автобусы
18 января 2025, 10:38
Глава Коломны проверил подготовку купели в селе Комарево к Крещению
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Сегодня ночью верующие будут отмечать Крещение Господне. Традиционно в один из главных праздников Русской православной церкви жители Коломны смогут погрузиться в освященную воду в оборудованных купелях.

Всего в городском округе откроют семь купелей. Они находятся в Андеевском, Грайворонах, Богдановке, Комареве, Сосновке, Сенницах и Иоанно-Богословском храме в Коломне.

Проверил готовность объектов глава городского округа Коломна Александр Гречищев. Вместе с ним инспекцию провели благочинный Озерского благочиния отец Евгений и староста Ирина Гуслянникова.

«Берегите себя и своих близких - купайтесь только в оборудованных для этого местах, где дежурят спасатели и медицинские работники. Выход на лед водоемов опасен для жизни!» - отметил Александр Гречищев.

Ранее мы рассказывали о том, что более 100 тысяч человек посетили Коломну в новогодние праздники.

Праздники Коломна Православие
18 января 2025, 00:16
«Жжение в горле». Волонтер из Дмитрова рассказала, как ездила убирать мазут в Анапу
РИА «Новости»
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Девушка-волонтер из Дмитрова Валерия Миронюк во время новогодних каникул помогала убирать мазут на побережье Черного моря в Анапе. О том, почему приняла такое решение и планах вернуться она рассказала 360.ru.

Студенты Дмитровского техникума получают профессию специалистов по чрезвычайным ситуациям. Одна из них, 21-летняя Миронюк, в начале января отправилась из Подмосковья в Анапу, как только узнала, что будет организован бесплатный автобус.

По словам девушки, с этим городом у нее связаны приятные детские воспоминания. Впервые она побывала на море в 14 лет, приехав в летний лагерь. Но когда она поехала волонтером, то происходящее на пляже Анапы потрясло ее до глубины души.

«Много мазута. Птиц я не видела, не осмелилась пойти к ним помогать. Планирую приехать еще раз и именно на птичек. Вони такой нету, как писали многие паблики», - поделилась собеседница 360.ru.

По ее словам, мазута осталось не так много, но он все-равно постоянно всплывает. Волны прибивают новые маленькие кусочки, которые сложно собирать.

На местах волонтерам помогают. Им предоставили бесплатно жилье и защитные костюмы, но все-равно люди столкнулись с последствиями из-за постоянного контакта к токсичными нефтепродуктами.

«Были головные боли и жжение в горле», - рассказала Миронюк.

По словам девушки, многие ее спрашивали, сколько платят за эту работу.

«Я все-таки считаю, что волонтеры делают все за спасибо. Во имя добра», - резюмировала собеседница 360.ru.

Миронюк добавила, что планирует вернуться в Анапу в феврале, если сможет отпроситься с работы.

Ранее академик РАН Виктор Тутельян предупредил, что при уборке мазута нужно пользоваться респираторами.

Черное море Волонтеры Молодежь Нефть Студенты Дмитров Краснодарский край Анапа
17 января 2025, 21:35
Первый автосервис с мойкой открыли в селе Дмитровский Погост под Шатурой
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В Дмитровском Погосте открылся современный автосервис с мойкой. Его создал местный житель Андрей на собственном участке, получив поддержку администрации муниципального округа в решении организационных вопросов.

Для работы Андрей закупил современное оборудование и обустроил два зала: один для автосервиса, другой для мойки. В новом помещении соблюдены все технологические требования. Первые клиенты уже оценили качество услуг.

Руководитель Дмитровского управления Виктор Макаров подчеркнул, что в территориальное управление входят около 115 населенных пунктов. Ранее местным жителям приходилось обслуживать машину в Егорьевске.

Для удобства посетителей на территории сервиса организован отдельный заезд. Пока хозяин сам обслуживает автомобили односельчан, но в будущем планирует привлечь помощников. Открытие автосервиса стало важным событием для жителей Дмитровского Погоста, значительно упростив обслуживание автомобилей в округе.

Работа Машины Шатура
17 января 2025, 20:07
Тендер на благоустройство площади Революции в Истре пройдет в мае
пресс-служба администрации м.о. Истра
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Площади Революции в Истре благоустроят, в мае этого года приступят к проведению конкурсных процедур. Этот проект стал победителем всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды в прошлом 2024 году.

В администрации округа на совещании обсудили детали проекта благоустройства площади Революции в Истре. Планируют объединить ее с центральным сквером, а также с уже благоустроенной частью улицы 15 Лет Комсомола. Чтобы вся эта территория стала полноценной зоной отдыха горожан и гостей муниципалитета.

Центральной и самой главной задумкой проекта станет памятник патриарху Никону, основателю Новоиерусалимского монастыря. Он также известен как Русская Палестина. Именно Новоиерусалимский монастырь притягивает тысячи паломников каждый год в Истру. Пока продолжается проектирование Площади Революции в Истре, вносятся корректировки и замечания, но уже весной после конкурсных процедур и поиска подрядчика начнутся строительно-монтажные работы.

Благоустройство Истра Ремонтные работы

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