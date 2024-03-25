Новые автобусные остановки установят в Лобне
Существенные изменения вступили в силу на автобусном маршруте № 2 в Лобне. Их внесли по просьбам местных жителей, сообщила глава муниципалитета Анна Кротова.
Она рассказала, что с 16 марта по схеме движения по часовой стрелке работают два автобуса среднего класса, а против часовой стрелки - два автобуса малого класса.
«Помимо увеличения количества транспортных средств, мы добавили остановки в схему обратного движения маршрута», - указала Анна Кротова.
Сейчас автобусы делают остановки у следующих пунктов: Школа № 8, Полиция, Спортивная школа, Школа № 2, Детская поликлиника, Центр детского творчества, Школа № 3, Дворец спорта. Там уже установлены знаки остановок, и в дальнейшем планируется создание полноценных остановочных пунктов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о закупке новых автобусов в 2024 году.
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