Новые автобусные маршруты начали работать с 1 апреля в Подмосковье

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Как рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, первые сезонные маршруты начали работу уже с 1 апреля. Автобусы будут курсировать в основном по пятницам, субботам и воскресеньям «Для удобства пассажиров расписание следования автобусов синхронизируют с расписанием электричек», - рассказал заместитель председателя Правительства Московской области - министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

Сезонные маршруты будут работать в 23 городских округах Подмосковья. В апреле запустят 20 маршрутов, в мае - 24, которые будут работать до 4 ноября.

Оплатить проезд можно социальными картами жителей Москвы и Подмосковья, а также картами «Стрелка» и «Тройка».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

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