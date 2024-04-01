Новые автобусные маршруты начали работать с 1 апреля в Подмосковье
В Подмосковье к началу дачного сезона начали работу 44 автобусных маршрута. Жители региона смогут гораздо проще добраться от авто и железнодорожных вокзалов до своих дач в садовых товариществах области.
Как рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, первые сезонные маршруты начали работу уже с 1 апреля. Автобусы будут курсировать в основном по пятницам, субботам и воскресеньям «Для удобства пассажиров расписание следования автобусов синхронизируют с расписанием электричек», - рассказал заместитель председателя Правительства Московской области - министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.
Сезонные маршруты будут работать в 23 городских округах Подмосковья. В апреле запустят 20 маршрутов, в мае - 24, которые будут работать до 4 ноября.
Оплатить проезд можно социальными картами жителей Москвы и Подмосковья, а также картами «Стрелка» и «Тройка».
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