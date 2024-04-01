01 апреля 2024, 23:49

Новые автобусные маршруты начали работать с 1 апреля в Подмосковье

Минтранс Подмосковья
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В Подмосковье к началу дачного сезона начали работу 44 автобусных маршрута. Жители региона смогут гораздо проще добраться от авто и железнодорожных вокзалов до своих дач в садовых товариществах области.

Как рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, первые сезонные маршруты начали работу уже с 1 апреля. Автобусы будут курсировать в основном по пятницам, субботам и воскресеньям «Для удобства пассажиров расписание следования автобусов синхронизируют с расписанием электричек», - рассказал заместитель председателя Правительства Московской области - министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

Сезонные маршруты будут работать в 23 городских округах Подмосковья. В апреле запустят 20 маршрутов, в мае - 24, которые будут работать до 4 ноября.

Оплатить проезд можно социальными картами жителей Москвы и Подмосковья, а также картами «Стрелка» и «Тройка».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Льготы Истра Автобусы Воскресенск
01 апреля 2024, 23:30
Более 70 кровель многоквартирных домов очистили от мусора с начала месяца чистоты в Подмосковье
ГУСТ МО
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Более 70 заявок на очистку кровель от мусора выполнили управляющие компании Подмосковья с начала весенней уборки под контролем ГУСТ Московской области. Крыши привели в порядок в 20 округах региона.

Так, кровли очистили в Балашихе на улице Текстильщиков в доме № 15, в микрорайоне Керамик на Керамической улице, в доме № 32, а также в деревне Пуршево на улице Новослободская в доме № 21, на улице 40 лет Победы в доме № 17 и в микрорайоне Авиаторов на улице Кожедуба в доме № 6.

В ведомстве напомнили, что для решения жилищно-коммунальных вопросов следует обратиться в Единую диспетчерскую службу через сайт ЕДС МО. Выполнить работы обязана управляющая компания в установленные сроки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Балашиха Мусор
01 апреля 2024, 23:11
Более 26 миллионов рублей заплатили нарушители чистоты в Подмосковье в марте
ГУСТ МО
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Сумма штрафов по упрощенной системе в марте превысила 26 миллионов рублей. Всего сотрудники ГУСТ Московской области вынесли 376 административных постановлений, 185 из которых получили водители большегрузных автомобилей за незаконную перевозку строительного мусора.

По словам руководителя ГУСТ Московской области в ранге министра Светланы Аиповой, штрафы пришлось заплатить автомобилистам, оставляющим свои машины в неположенных местах, например, возле мусорных контейнеров или в зонах зеленых насаждений.

Как отметили в ведомстве, система камер видеонаблюдения «Безопасный регион» позволяет легко обнаружить нарушителей, и от ответственности не удается уйти никому.

Так, например, в Красногорске четыре организации получили штрафы за ненадлежащее содержание тротуаров, внутриквартальных проездов и парковок во дворах на бульваре Космонавтов, улицах Карбышева, Королева и Панфилова, а также в поселке Нахабино.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Штрафы Красногорск Водители
01 апреля 2024, 22:48
Месяц чистоты и благоустройства стартовал в Подмосковье
ГУСТ МО
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Коммунальные службы приступили к весенней генеральной уборке общественных пространств и внутридомовых территорий в Подмосковье. Во всех городских округах проведут ямочный ремонт дорог, устранят дефекты на детских площадках, скамейках, заменят урны.

В ГУСТ Московской области напомнили об ответственности за испорченные элементы городского благоустройства. Для поиска нарушителей хорошо себя зарекомендовала система камер видеонаблюдения «Безопасный город».

В ведомстве подчеркнули, что существуют также и правила пользования детскими площадками.

Детям до 7 лет разрешается находиться на детской площадке исключительно под присмотром взрослых. Тем, кому уже исполнилось 16 лет и чей вес превышает 70 килограммов, пользоваться игровым оборудованием запрещено.

Также в подмосковном ГУСТ напомнили, что при обнаружении различных дефектов элементов городского благоустройства следует сообщить об этом в ближайший территориальный отдел ГУСТ МО или оставить заявку на сайте Добродел.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Правила
01 апреля 2024, 22:25
Сотрудники УК отработали более 120 обращений по содержанию газопроводов в Подмосковье с начала года
Госжилинспекция Московской области
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С начала 2024 года управляющие компании Подмосковья отработали 126 заявок на устранение коррозии и повреждения креплений газопроводов. Наибольшее количество обращений сотрудники ГУСТ Московской области зафиксировали в Электростали.

Также сотрудники управляющий компаний провели и другие работы. Так, в домах на улицах Советской, Маяковского и Чернышевского покрасили газовые трубы. А в доме № 6 на Первомайской улице с газопровода убрали посторонние предметы.

О дефектах внутридомового газового оборудования необходимо сообщать в аварийно-диспетчерскую службу управляющей организации или на сайт ЕДС МО. Как пояснили в ведомстве, УК обязаны устранить нарушения к установленные сроки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Газ Работа Электросталь Квартиры

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