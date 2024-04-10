Новые аттракционы появятся в Центральном парке Лобни после реконструкции

«После реконструкции в парке будет чем заняться и взрослым, и самым маленьким посетителям, а главное, мамы и папы могут не беспокоиться - их дети будут кататься на современных каруселях, соответствующих всем стандартам безопасности», - отметила Анна Кротова.

В парке появятся и другие виды развлечений: батуты, аквазорбинг и пункты проката велосипедов, что делает его идеальным местом для активного отдыха всей семьей. Также планируется обустройство зимних развлечений, включая большой каток с системой охлаждения и деревянную горку для катания на санках.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что 27 апреля пройдет акция «День добрых дел» , участниками станут школьники, которые посетят экскурсии, спортивные мероприятия и субботники.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».