Новые аппараты со справочной информацией появились в поликлинике № 1 в Лобне

Благодаря аппаратам не нужно тратить время в очередях в регистратуру. В инфоматах можно узнать информацию о часах приема определенного специалиста, в каком кабинете он находится и другое.

«С помощью новых инфоматов можно записаться к врачу, оформить вызов на дом, записаться в лист ожидания, на вакцинацию, получить талон для прохождения диспансеризации и медицинских осмотров, оформить справку в один шаг», - рассказал заведующий поликлиникой Махир Алиев.

По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в регионе развивают сферу здравоохранения. Так, в этом году в области запланировали открытие семи поликлиник и одной подстанции скорой помощи. В Лобне строится еще одна поликлиника на 600 посещений в смену.

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