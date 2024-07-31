Новые аппараты для помощи младенцам поступили в областной центр материнства и детства
Транспортный инкубатор для перевозки недоношенных малышей и инфузионные насосы поступили в МОЦОМД. Об этом сообщили в Минздраве Московской области.
Отмечается, что инкубатор обеспечивает надежную защиту малыша от воздействия внешней среды. Он создает необходимую для новорожденного среду, поддерживает постоянный температурный режим, способствует равномерному распределению тепла и увлажнению воздуха.
По словам заведующей отделением реанимации и интенсивной терапии для новорожденных Люберецкого родильного дома Натальи Геркушенко, новое оборудование позволяет обеспечивать постоянную адекватную оксигенацию.
Инфузионные насосы необходимы для управляемого внутривенного введения растворов препаратов в точных дозировках.
«Мы применяем их в тех случаях, когда схема вливания лекарства сложна и продолжительна, требует строгого соблюдения периодичности поступления в организм юных пациентов», - прокомментировала заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных детской больницы Мария Попова.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.
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