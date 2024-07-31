Новые аппараты для помощи младенцам поступили в областной центр материнства и детства

Читайте нас в:

Отмечается, что инкубатор обеспечивает надежную защиту малыша от воздействия внешней среды. Он создает необходимую для новорожденного среду, поддерживает постоянный температурный режим, способствует равномерному распределению тепла и увлажнению воздуха.

По словам заведующей отделением реанимации и интенсивной терапии для новорожденных Люберецкого родильного дома Натальи Геркушенко, новое оборудование позволяет обеспечивать постоянную адекватную оксигенацию.

Инфузионные насосы необходимы для управляемого внутривенного введения растворов препаратов в точных дозировках.

«Мы применяем их в тех случаях, когда схема вливания лекарства сложна и продолжительна, требует строгого соблюдения периодичности поступления в организм юных пациентов», - прокомментировала заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных детской больницы Мария Попова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».