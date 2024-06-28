Новые 129 видов беспозвоночных вошли в обновленный перечень животных Подмосковья

В сезон отпусков и поездок на дачу многие жители Подмосковья временно оставляют свои квартиры без присмотра. В ГУСТ напомнили простые правила, которые помогут сберечь жилище в отсутствие хозяев.

«Важно помнить, что в ваше отсутствие могут возникнуть непредвиденные ситуации, такие как пожар или потоп. Следование простым правилам не только поможет сберечь ваше имущество, но и избавит от беспокойств о возможных проблемах», - отметил заместитель председателя правительства Московской области Владислав Мурашов.

Для того, чтобы обезопасить квартиру на время отсутствия хозяев, нужно плотно закрыть все окна, форточки, балконы и двери. Все электроприборы следует выключить из розеток, чтобы избежать возможных коротких замыканий или пожаров и снизить расход энергии. Необходимо вынести весь мусор перед отъездом, чтобы не привлечь насекомых и грызунов. Перекройте воду и газ - это позволит избежать аварийных ситуаций.

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