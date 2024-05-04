Новую зону отдыха обустроили в Щелковском парке

В Московской области проходит акция, приуроченная к 79-й годовщине Победы над фашисткой Германией в Великой Отечественной войне. Студент ГБПОУ ПТ № 47 Владлен Трапезников и его коллеги-художники принимают в ней участие с 29 апреля. Подробности — в репортаже корреспондента 360.ru Маруси Михейчик.

В рамках акции Влад и его товарищи преобразили станцию Павшино, разрисовав ее граффити. Студенты изобразили танк-Т34», георгиевскую ленточку и военный самолет, им помогали сотрудники полиции УТ МВД России по ЦФО и представители администрации Красногорска.

«Тут имеются патриотические порывы, нет английских названий, тут все со смыслом», - заявил 16-летний художник.

Старший инспектор ПДН Марина Ивлева рассказала, что для участия в акции искали детей, которые встали на путь исправления, студентов и волонтеров. Им предложили порисовать, но только там, где разрешено. Выбор пал на стену железнодорожной станции Павшино.

«Один мальчик поднял руку, и так мы с ним познакомились и осуществили этот проект», - рассказала Ивлева.

Влад отметил, что ему и его товарищам помогали на всех этапах - и в создании эскизов, и в выборе краски.

Цель акции - воспитание патриотизма в молодежной среде, а также предотвращение вандализма на объектах железной дороги. Сотрудники полиции рассчитывают, что не у каждого поднимется рука испортить такое граффити.

В Московской области проходит акция, приуроченная к 79-й годовщине Победы над фашисткой Германией в Великой Отечественной войне. Студент ГБПОУ ПТ № 47 Владлен Трапезников и его коллеги-художники принимают в ней участие с 29 апреля. Подробности - в репортаже корреспондента 360.ru Маруси Михейчик.