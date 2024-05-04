Новую зону отдыха обустроили в Щелковском парке
Новая зона отдыха появилась в Щелковском городском парке. Деревянные столы с лавками установили в рамках акции «День добрых день».
Также рядом с новым уютным уголком высадили клены. Коллектив парка планирует проводить за этими столами лекции, мастер-классы и настольные игры. Также все жалеющие смогут устроить пикник, просто принеся с собой угощение.
«Никаких мангалов, никакого открытого огня в Щелковском парке, а также спиртных напитков не должно быть. Потому что в парке огромное количество деревьев, свежий воздух - это все необходимо защищать от огня», - рассказала эксперт комитета по культуре и туризму городского округа Щелково Софья Сергученкова.
Это место отлично подойдет для любителей тихого семейного отдыха, а для тех, кто предпочитает жарить шашлыки в шумной компании, в Подмосковье оборудовано немало мест.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.
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