05 ноября 2024, 20:48

Новую зону для прогулок и отдыха благоустроят в Реутове

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В северной части Реутова начнется благоустройство территории между жилыми кварталами и железной дорогой, о чем жители просили уже давно. В начале октября в администрацию городского округа поступила петиция, подписанная почти полутора тысячами горожан, с просьбой снести старый самострой и создать на его месте зеленую зону.

Ресурсоснабжающие организации обратились в администрацию с просьбой проверить законность самовольного строительства, так как оно расположено на коммунальных сетях, где запрещено размещать какие-либо постройки. Заместитель главы Реутова Оксана Зотова пояснила, что земля изначально выделялась для временной автостоянки, но срок аренды истек.

Межведомственная комиссия признала конструкции ГСК «Комсомольский» самовольно построенными объектами. На основании этого было подписано постановление о сносе и демонтаже. Администрация дала срок для добровольного освобождения участка, после чего снос будет осуществляться принудительно.

На месте самостроя планируется создать сквер с игровыми и спортивными площадками. Проект комплексного развития территории уже разработан и включает прогулочную зону с озеленением, плоскостные фонтаны, велодорожки, детские площадки и зону для воркаута. Найден инвестор для реализации проекта, и уже в следующем году эта часть города преобразится.

Инвестор предложил поощрение владельцам, выбравшим добровольный снос построек. Строительство паркинга завершится в течение года, и на это время владельцам будет предоставлена бесплатная парковка.

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Благоустройство Строительство Реутов
05 ноября 2024, 21:21
Театральная студия из Ногинска завоевала Гран-при международного конкурса
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Творческое объединение «PRO Театр», возглавляемое талантливой Ириной Львовной Климовой, получило Гран-при на международном конкурсе-батле «Жар-Птица России». Это событие собрало лучших исполнителей из 15 стран мира.

Победа коллектива стала ярким подтверждением высокого мастерства и уникального стиля участников из Ногинска.

Преданность искусству и педагогическое мастерство Ирины Львовны были отмечены почетным званием Международной премии «Заслуженный преподаватель».

Эта победа является результатом упорного труда и творческих усилий театралов. Она подтверждает, что «PRO Театр» находится на вершине театрального мастерства и продолжает развиваться, радуя зрителей новыми постановками и проектами.

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Богородский конкурсы
05 ноября 2024, 21:04
Более 50 мероприятий ко Дню народного единства провели в Дмитровском округе
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В Дмитровском округе отметили День народного единства, который, несмотря на свою молодость, уже стал одним из самых значимых праздников в России. В рамках празднования учреждения культуры района организовали более 50 патриотических и образовательных мероприятий.

Центр культурного развития «Яхромский» стал площадкой для праздничного концерта «Под знаком мира, дружбы и добра». Талантливые артисты центра представили зрителям яркие выступления, которые объединили традиционные и современные жанры искусства.

В Центре культурного развития «Синьковский» посетители могли насладиться разнообразными активностями. На первом этаже были организованы мастер-классы и оригинальные фотозоны, а второй этаж превратился в уютную гостиную, где творческие коллективы, солисты и гости демонстрировали свои таланты. Зрители также смогли погрузиться в мир кинематографа, вспомнив любимые фильмы разных поколений. Главная сцена ЦКР стала местом проведения концерта с участием местных творческих коллективов.

Дом культуры «Подъячево» пригласил детей на патриотический час, где они узнали об истории Дня народного единства и сделали своими руками открытки в его честь.

Заместитель главы Дмитровского городского округа Ирина Костышина отметила, что учреждения культуры, как всегда, провели мероприятия ко Дню народного единства на высоком уровне. Зрители узнали о том, как возник праздник, какие события легли в его основу и какое значение он имеет для современной России.

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Праздники Дмитров
05 ноября 2024, 20:26
Программу по модернизации уличного освещения завершили в Серпухове
Телеканал «360»
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Глава Серпухова Сергей Никитенко поделился успехами в реализации программы «Светлый город». Серпухов стал одним из лидеров по количеству проведенных работ, и в этом году программа была полностью завершена.

Всего в рамках программы было установлено 1086 светильников: 835 в Серпухове, 115 в Протвино и 136 в Пущино. Он выразил благодарность губернатору региона Андрею Воробьеву и Министерству благоустройства Московской области за финансовую поддержку программы.

«Городской округ стал светлее, комфортнее и безопаснее. Освещение появилось и там, где его никогда не было», - отметил Сергей Николаевич.

Помимо установки новых уличных фонарей, в рамках программы происходит замена устаревших светильников на современные светодиодные. Особое внимание уделяется сельским населенным пунктам, где освещение отсутствовало ранее.

Кроме того, в Серпухове проводятся работы по модернизации и установке освещения за счет средств муниципального бюджета. В этом году было охвачено 39 адресов, установлено 2620 светильников и проложено 82 километра сетей. На эти цели из бюджета округа выделено свыше 100 миллионов рублей, что позволяет охватить еще больше объектов, нуждающихся в освещении.

Эти меры значительно повышают уровень комфорта и безопасности жителей нашего округа, делая его более современным и уютным местом для жизни.

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Благоустройство Серпухов
05 ноября 2024, 20:13
Коллектив из Серпухова стал лауреатом танцевального фестиваля в Туле
Медиасток.рф
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Танцевальный коллектив «Сильфида» из Серпухова принял участие в грандиозном фестивале «Вне рамок», который состоялся на сцене Дворца культуры АК «Туламашзавод». Это масштабное событие собрало сильнейшие коллективы из различных городов.

Жюри фестиваля состояло из признанных мастеров хореографии: Елены Барткайтис, Ольги Лабовкиной, Ивана Сачкова и Антона Скрынникова. Их профессионализм и опыт сделали оценку выступлений особенно значимой для участников.

Творческие номера студии «Сильфида» были высоко оценены и удостоены множества наград. Специальный приз жюри получил номер «Выше гор», который также стал лауреатом I степени наряду с номерами «Дэви», «31 октября», «Истинная Я», «Носки по-людски», «Запахло жареным», «Матч», «Счастье в малом» и «История игрушки».

Лауреатами II степени стали номера «Пойду ль я», «Миссия не выполнима», «Творческие терзания», «Кто ищет, тот всегда найдет» и «Путешествие». Номер «Последний» был отмечен как лауреат III степени. Дипломантами I степени стали номера «Стрекозы» и «Внутренний инсайт».

Благодаря усердной работе и таланту участников, коллектив «Сильфида» достиг впечатляющих результатов на этом престижном конкурсе. Фестиваль укрепил уверенность танцоров в том, что впереди их ждет множество творческих побед и ярких достижений.

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Серпухов конкурсы

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