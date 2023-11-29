29 ноября 2023, 10:45

Новую земельную онлайн-услугу запустили в Подмосковье

Unsplash
Читайте нас в: Google Новости

Новый сервис на региональном портале поможет проверить сведения о земельном участке. Заявитель получит файл с подробным перечнем обременений и графиками всех пересечений при их наличии.

«Новый сервис автоматически проверяет земельный участок на оборотоспособность и пересечение с зонами ограничения по таким показателям, как права третьих лиц, наличие защитных зон, береговые полосы и т. д.» - прокомментировала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо заполнить электронную форму и ввести кадастровый номер участка. После этого система автоматически проанализирует сведения и сформирует документ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в цифру перевели еще 30 госуслуг. Они доступны на региональном портале.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Госуслуги
29 ноября 2023, 11:12
Подмосковный сервис в сфере цифровизации закупок показал эффективность за 5 лет
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Электронный магазин Московской области представляет собой единую площадку для закупок малого объема по 44-ФЗ и 223-ФЗ. За пять лет с его помощью удалось сэкономить 53 тысячи пачек бумаги и сократить расходы участников закупок на 16 миллионов рублей.

«В Электронном магазине все документы оформляются в „цифре“. Это сокращает не только временные затраты на подписание документов, но и уменьшает потребность в офисной бумаге», - отметил директор IT-компании «МАКСИМУМ» Александр Степанов.

Особенность Электронного магазина заключается в том, что он позволяет предпринимателям размещать собственные предложения о продаже товара, выполнении работы или оказании услуги.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в цифру перевели еще 30 госуслуг. Они доступны на региональном портале.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Искусственный интеллект Госуслуги Технологии
29 ноября 2023, 11:10
Более 300 вопросов рассмотрели на встрече администрации с жителями в Королеве
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости
Администрация Королева провела выездной прием жителей во Дворце культуры имени Калинина. На встрече обсудили более 300 вопросов по темам землепользования, ЖКХ, благоустройства и другим.

Участие в встрече приняли представители управляющих компаний, социальной сферы, правоохранители, глава городского округа Королев Игорь Трифонов и специалисты администрации. Вопросы жителей обсуждали около четырех часов. Их исполнение проконтролируют глава и профильные заместители.

Такие встречи в открытом формате проводятся в округе регулярно. Всего с начала года на приемы выездной администрации пришли свыше 1,5 тысячи жителей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил городским округам активнее работать с имуществом.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство ЖКХ Королев
29 ноября 2023, 11:10
Открытый интерактивный урок по изготовлению керамической плитки пройдет в Серпухове
Серпуховский историко-художественный музей
Читайте нас в: Google Новости
Интерактивная программа «Керамическая плитка» пройдет в Серпухове 2 декабря. Гостям расскажут историю появления делфтской плитки на основе керамических работ из экспозиции местного музея.

Экскурсоводы расскажут об изобретении фарфора и керамики, а также откроют интересные факты о коллекции отечественного фарфора музея. Во время программы у участников будет возможность создать собственный сувенир, а в завершение занятия продегустировать кофе в кафе музея. Мероприятие начнется в 15:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе. На портале опубликована афиша новогодних праздников, которая пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Серпухов
29 ноября 2023, 11:06
Почти 9 тысяч юных спортсменов прошли осмотры в НИКИ детства с начала года
Пресс-служба Минздрава МО
Читайте нас в: Google Новости
Врачи НИКИ детства осмотрели почти девять тысяч юных спортсменов с начала года. Это представители сборных команд региона.

Как рассказала руководитель Центра по спортивной медицине НИКИ детства Дарья Коледова, из-за активных занятий спортом важно регулярно проверять здоровье.

«В Центре спортивной медицины НИКИ детства ребята сдают анализы и проходят диагностику, в том числе ЭКГ, ЭхоКГ, рентген-исследование, а также получают консультации специалистов. Прохождение углубленного медицинского осмотра не занимает более трех часов», - сказала она.

С начала года в НИКИ прошли обследование 45 юных спортсменов-инвалидов. Их здоровье проверяли 12 врачей, при необходимости детям проводят дополнительные консультации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о трудоустройстве еще 500 медиков по льготной программе «Приведи друга». Большинство из них пришли на работу в больницы Красногорска, Сергиева Посада, Пушкино, Раменского, Реутова и Луховиц.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Больницы Врачи

Новости по теме