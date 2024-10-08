Новую зарядную станцию для электромобилей установили в Долгопрудном

Еще трое ребят в Шатуре смогут въехать в собственные квартиры и начать их обживать. Даниил Воробкало, Степан Родионов и Михаил Сычков получили жилищный сертификат, который вручила заместитель главы администрации Анна Глухова.

Все они являются студентами Шатурского энергетического техникума и уже выбрали себе квартиры в городе, чтобы было удобно добираться до места учебы. Степан Родионов, обучающийся на третьем курсе по специальности «Теплотехник», планирует первым делом завезти мебель в свою однокомнатную квартиру, чтобы создать уютную атмосферу.

Мария Четверкова, начальник Окружного управления социальной защиты населения, отметила, что наличие благоустроенного жилого помещения в собственности является отличным стартом во взрослую жизнь. Каждая квартира была одобрена органами опеки и попечительства, при этом соблюден основной критерий - площадь всех помещений составляет не менее 27 квадратных метров.

Напомним, что дети-сироты имеют право на единовременную социальную выплату за счет средств бюджета Московской области для приобретения благоустроенного жилья в собственность на территории региона. В этом году в городском округе Шатура жилищные сертификаты получат 18 детей-сирот.

До конца года жильем будут обеспечены 22 человека. В конце ноября администрация предоставит еще три квартиры лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 22 лет включительно. В декабре будут вручены оставшиеся четыре сертификата.

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