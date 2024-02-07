Новую взрослую поликлинику построили на улице Летчика Ларюшкина в Люберцах

По словам заместителя директора по строительству компании «ПИК» Олега Устюжина, в помещениях уже провели отделочные работы и завезли новое оборудование и мебель.

«Сейчас идет передача объекта в эксплуатацию. Вместе с представителями администрации городского округа и министерства здравоохранения мы проводим инвентаризацию», - сказал он.

Взрослая поликлиника рассчитана на 100 посещений в смену. В ней обустроили кабинеты терапевтов, хирурга, отоларинголога, офтальмолога и других специалистов. Учреждение планируют открыть после получения разрешения Роспотребнадзора и лицензии на медицинскую деятельность.

«Мы сейчас запараллелили все процессы строительства социальных объектов. Ввиду того, что достраивается большой микрорайон около десяти тысяч населения, увеличивается количество жителей и всего городского округа Люберцы, поэтому в первую очередь мы ставим в приоритет строительство социальных объектов - это школы, сады и поликлиники», - рассказал замглавы Люберец Эдуард Малышев.

В прошлом году в микрорайоне открыли детский сад на 350 мест, а в этом году там появятся школа на 1,5 тысячи учеников и сад на 350 воспитанников.

Ранее губернатор заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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