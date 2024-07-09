09 июля 2024, 20:13

Новую водозаборную скважину пробурят в поселке «Павлово-2» под Истрой

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В коттеджном поселке «Павлово-2» начали работы по бурению скважины с чистой питьевой водой. Здесь на прошлой неделе вскрылась непростая ситуация на местном водозаборном узле, смонтированным с нарушением.

Авария произошла не только из-за ошибок при строительстве, но и из-за песка, который забил фильтры насоса. В течении 40 дней в коттеджном поселке «Павлово-2» пробурят новую скважину. Сейчас водоснабжение жителей обеспечивает резервная скважина за счет глубинного насоса малой мощности, также вода поступает от соседней водозаборного узла за счет перемычки.

На это время для местных жителей организовали подвоз чистой питьевой воды в цистерне. Как только проблема решится, также планируют расширить увеличения водозабора на этой локации.

Представитель подрядчика Александр Ющенко сообщил, что скважину обустроят перспективой увеличения водозабора с возможностью снабдить водой ближайшие поселки.

Отметим, что создание дополнительной скважины в коттеджном поселке не только решит проблему с водой на этой территории, но и в перспективе позволит закольцевать водозаборные узлы, которые находятся рядом, чтобы в дальнейшем таких чрезвычайных ситуаций не происходило.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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ЖКХ Истра
09 июля 2024, 20:53
Прием заявок на получение грантов для фермеров стартовал в Подмосковье
Пресс-служба Минсельхозпрода МО
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Прием заявок на получение грантов для развития семейных ферм стартовал в Подмосковье. Победители конкурса могут получить до 30 миллионов рублей.

По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергея Двойных, на развитие семейных ферм в этом году предусмотрены гранты на 123 миллиона рублей.

«Оформить заявку на получение могут аграрии, деятельность которых зарегистрирована в Подмосковье не менее года, а также у которых отсутствуют задолженности», - рассказал Двойных.

Но есть нюанс, добавил министр, на ферме должны состоять не менее двух членов семьи главы хозяйства.

Вложить полученные средства фермеры могут в расширение земельных участков, строительство или модернизацию оборудования и складов.

Подать заявку можно до 9 августа.

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Бизнес Фермеры
09 июля 2024, 20:34
Торт весом более тонны представили предприниматели из Подмосковья на ВДНХ
Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
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Новый рекорд установили предприниматель из Лобни Анна Лебедева и известные кондитеры Марина и Максим Синицкий. Они представили торт весом более тонные на закрытии выставки «Россия» на ВДНХ.

Как рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, посетители выставки с удовольствием попробовали этот шедевр кондитерского искусства.

Самый большой торт в виде флага России вошел в Книгу рекордов страны.

«Создание этого уникального символа единства и гордости за страну требовало от команды кондитеров не только профессионализма, но и огромного труда», - подчеркнули в ведомстве.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Выставки Россия
09 июля 2024, 20:13
Госавтоинспекция провела мероприятие для будущих родителей в Дедовске
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Сотрудники Госавтоинспекции провели встречу в школе будущих родителей в Дедовске. Акция направлена на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.

В женской консультации города Дедовск сотрудники ГАИ провели мероприятие с будущими мамами и рассказали о необходимости использования детских кресел в автомобилях. Также провели лекцию о безопасности дорожного движения, предупреждения детского дорожного травматизма и о том, как правильно выбрать и использовать детские удерживающие устройства. В конце встречи девушкам раздали памятки со всей этой информацией.

Целью мероприятия стало сохранение жизни и здоровья ребенка при поездках в автомобиле. Также Госавтоинспекция напомнила будущим мама и том, что им тоже необходимо соблюдать правила дорожного движения и как обезопасить себя на дорогах.

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Беременность Истра
09 июля 2024, 19:54
Приставы помогли бизнесмену из Подольска взыскать ущерб с маркетплейса
Пресс-служба ГУФССП России по Московской области
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Судебные приставы Московской области обязали популярный маркетплейс удалить с сайта отзывы, порочащие имидж и деловую репутацию предпринимателя. Жителю Подольска пришлось обращаться в суд, чтобы добиться компенсации от представителей торговой площадки.

Суд встал на сторону истца и вынес решение, обязывающее маркетплейс удалить со своего сайта негативные отзывы о товаре предпринимателя, а также взыскать в его пользу 340 тысяч рублей.

Однако решение суда ответчик проигнорировал. Тогда судебный пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 000 рублей. После применения различных мер принудительного характера, приставам удалось исполнить решение суда в полном объеме и заставить удалить порочащие отзывы о товаре предпринимателя, а также добиться выплаты ущерба.

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Штрафы Суд

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