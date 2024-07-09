Новую водозаборную скважину пробурят в поселке «Павлово-2» под Истрой

Авария произошла не только из-за ошибок при строительстве, но и из-за песка, который забил фильтры насоса. В течении 40 дней в коттеджном поселке «Павлово-2» пробурят новую скважину. Сейчас водоснабжение жителей обеспечивает резервная скважина за счет глубинного насоса малой мощности, также вода поступает от соседней водозаборного узла за счет перемычки.

На это время для местных жителей организовали подвоз чистой питьевой воды в цистерне. Как только проблема решится, также планируют расширить увеличения водозабора на этой локации.

Представитель подрядчика Александр Ющенко сообщил, что скважину обустроят перспективой увеличения водозабора с возможностью снабдить водой ближайшие поселки.

Отметим, что создание дополнительной скважины в коттеджном поселке не только решит проблему с водой на этой территории, но и в перспективе позволит закольцевать водозаборные узлы, которые находятся рядом, чтобы в дальнейшем таких чрезвычайных ситуаций не происходило.

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