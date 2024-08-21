Новую уборочную технику закупили для парка «Москворецкий» в Воскресенске

Благодаря новому трактору процессы уборки, вывоза мусора и полива зеленых насаждений станут более быстрыми и эффективными. Это особенно важно для поддержания чистоты и ухоженности территории, где проходят многочисленные мероприятия для людей всех возрастов.

Парк «Москворецкий» - это зеленый уголок, привлекающий как детей, так и взрослых. Здесь созданы интересные и безопасные игровые пространства, а также организуются развлекательные мероприятия, что делает его популярным местом для отдыха и досуга.

Новый трактор станет важным инструментом в поддержании привлекательности парка и создании комфортных условий для его посетителей.

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