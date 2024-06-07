07 июня 2024, 15:58

Новую теплицу построят на подмосковной агрофирме «Партнер»

Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
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Заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Сергей Двойных провел рабочую встречу на двух крупных агрофирмах — «Партнер» и «Полет». Он отметил, что российское семеноводство является основой продовольственной безопасности страны и имеет большой потенциал.

Сейчас на агрофирме «Партнер» строится участок одной из теплиц. Сотрудники продемонстрировали систему полива и контроля температуры, а также представили селекционные гибриды, разработанные агрономами.

«Сотрудники компании применяют современные технологии и научные достижения на всех этапах производства. В настоящее время у агрофирмы имеется более 250 сортов овощей», - подчеркнул Двойных.

Агрофирма «Поиск» работает более 33 лет. Она входит в число лидеров в области селекции и производства семенного материала различных культур. Так, в Госреестре селекционных достижений России зарегистрировано более 850 сортов и гибридов предприятия.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о создании семеноводческого центра в Воскресенске. По его словам, в перспективе это позволит уйти от зависимости, в частности, импортозаместить голландские семена.

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Исследования Сельское хозяйство Импортозамещение Технологии
07 июня 2024, 15:55
Количество технологических сбоев в Подмосковье на прошлой неделе снизилось на 31%
Министерство ЖКХ МО
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Число технологических сбоев на объектах жизнеобеспечения Подмосковье на прошлой неделе снизилось на 31% по сравнению с предыдущей. Чаще всего жители звонили в аварийные службы по поводу отключения электричества.

Всего из 171 технологического сбоя 52 касались теплоснабжения, 26 - горячего водоснабжения, 9 - холодного водоснабжения, 160 - электричества, а оперативные группы 535 раз выезжали в муниципалитеты региона.

Также специалисты ГКУ МО «МОС АВС» провели 21 мероприятие по обеспечению безопасности.

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Электричество
07 июня 2024, 15:51
Набережную «Певческое поле» в Подольске благоустроят в 2024 году
Министерство благоустройства Московской области
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Масштабные работы по благоустройству набережной «Певческое поле» ведутся в подольском поселке Дубровицы. О проекте по программе «Формирование комфортной городской среды» рассказали в министерстве благоустройства.

«Певческое поле находится у подножия Знаменской церкви при слиянии рек Пахра и Десна и примыкает к границам Подольска и Москвы. При разработке плана благоустройства мы учитывали мнение местных жителей. Многие выразили желание сохранить природные особенности этого места», - рассказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Вдоль набережной Десны будет находиться тропа из деревянного настила со смотровыми площадками «Правый берег» и «Мыс». В западной части территории откроется «Аптекарский огород» с зонами кратковременного отдыха.

Для праздника «Цветаевский костер» сохранят памятный камень Марине Цветаевой. Рядом будет основание для кострища, сделанное с учетом норм пожарной безопасности.

У подножия холма появятся амфитеатр, смотровые площадки расположатся в конце липовой аллеи и на слиянии рек. Будет воссоздана историческая каменная лестница с арт-объектом «Готические ворота».

Сейчас на территории выполняют демонтаж, строят дорожки и основание под памятник, монтируют системы наружного освещения и электроснабжения. Благоустройство планируется завершить к июлю.

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Электричество
07 июня 2024, 14:49
Подмосковный производитель «Черноголовка» представил новую продукцию на ПМЭФ
Телеканал «360»
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Подмосковная компания «Черноголовка» теперь изготавливает снеки. Новую продукцию производитель представил на ПМЭФ.

«Присутствие на ПМЭФ для нас - это возможность показать свои новые продукты, а у нас есть новинки в напитках, новые дизайны, вкусы и упаковки. И надеюсь, что любители их оценят», - отметила генеральный директор группы компаний «Черноголовка» Наталия Сахнина.

Компания начала производить чипсы в двух новых форматах. Первый - Cheesl’s с сыром внутри. Пилотные партии выпустили еще в феврале. Второй формат - картофельные чипсы в бренде FRY’S.

Производитель также начал выпускать шоколад и мюсли. На ПМЭФ компания представила батончики «Любятово», мюсли Matti, а также готовые завтраки «Хрутка».

«Мы исследуем потребителя, и делаем максимально непобедимые предложения. У потребителя снековых ситуаций потреблений гораздо больше чем раньше, они становятся едой. Мир снеков вообще необыкновенный, нет четких границ», - заключила Сахнина.

Помимо этого, «Черноголовка» поставляет в школы воду, зерновые батончики и печенье. Компания намерена работать в данном направлении и дальше.

Ранее стало известно, что «Черноголовка» увеличит выпуск напитков в Подмосковье. Соответствующее соглашение на полях ПМЭФ подписали Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области, ГК «Черноголовка» и Сбер.

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Инвестиции Черноголовка Продукты ПМЭФ-2024
07 июня 2024, 14:37
Региональный конкурс лучших соцработников прошел в Подмосковье
Пресс-служба Министерства социального развития Московской области
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Итоги регионального этапа всероссийского конкурса профмастерства в сфере социального обслуживания подвели в Подмосковье. Свыше 10 участников представят регион на федеральном уровне.

Как рассказали в Минсоцразвития Подмосковья, свои лучшие практики в 14 номинациях представили более 160 участников конкурса.

«По итогам оценки были выбраны специалисты, занявшие призовые места, а 14 победителей представят свои проекты уже на федеральном этапе. Ежегодно специалисты из Подмосковья оказываются на пьедестале призеров всероссийского этапа, что несомненно является показателем лучших компетенции России», - рассказали в министерстве.

В федеральном этапе конкурса примут участие сотрудники семейных и реабилитационных центров, в том числе из «Ясенок», где лечатся участники СВО. Там их проекты оценит профессиональное жюри.

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