Новую теплицу построят на подмосковной агрофирме «Партнер»

Сейчас на агрофирме «Партнер» строится участок одной из теплиц. Сотрудники продемонстрировали систему полива и контроля температуры, а также представили селекционные гибриды, разработанные агрономами.

«Сотрудники компании применяют современные технологии и научные достижения на всех этапах производства. В настоящее время у агрофирмы имеется более 250 сортов овощей», - подчеркнул Двойных.

Агрофирма «Поиск» работает более 33 лет. Она входит в число лидеров в области селекции и производства семенного материала различных культур. Так, в Госреестре селекционных достижений России зарегистрировано более 850 сортов и гибридов предприятия.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о создании семеноводческого центра в Воскресенске. По его словам, в перспективе это позволит уйти от зависимости, в частности, импортозаместить голландские семена.

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