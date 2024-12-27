Новую технологию операции на сосудах сердца внедрили в МОНИКИ

При аортокоронарном шунтировании из минидоступа хирурги обходят место сужение коронарного сосуда, чтобы восстановить кровоток при минимальном вмешательстве. Это позволяет значительно облегчить реабилитацию.

«Ранее такие операции выполнялись с помощью срединной стернотомии - разреза вдоль грудины. Сейчас же благодаря новым инструментам и мастерству наших хирургов, операцию проводят малоинвазивно через небольшой разрез около шести сантиметров в межреберном пространстве», - рассказал заведующий отделением кардиохирургии МОНИКИ Дмитрий Зыбин.

При помощи новой технологии в учреждении уже провели три операции, все пациенты чувствуют себя хорошо и уже выписаны.

Операции проводят бесплатно, по полису ОМС при наличии показаний.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии медицины в регионе. Так, в этом году открыли крупный детский госпиталь и начали возведение многопрофильного центра в Балашихе.