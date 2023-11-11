Новую спортплощадку открыли на территории школы «Академия спорта» в Лобне

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что до конца 2023 года на территории региона построят 13 крупных спортивных объектов.

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Мама одного из учеников спортивной школы Элла Арефьева рассказала, что ее сын занимается на секции дзюдо.

«Очень красивая площадка, современная. Я думаю, что нашим детям здесь будет очень интересно заниматься. Я думаю, наши дети оценят это по достоинству. В данное время, когда дети сидят с гаджетами, я считаю, что спорт - это самое главное для наших детей, чтобы они двигались, чтобы они были мобильные, чтобы они были здоровыми. Спорт - это здоровье!» - подчеркнула Элла Арефьева.

Среди учеников особенно популярны фехтование, художественная гимнастика, самбо и дзюдо. На новой площадке будут проходить занятия по общефизической подготовке, без которой невозможен тренировочный процесс.

Тренер по дзюдо Геворг Мосесьян поделился деталями обучения молодых спортсменов.

«Одна из возможностей - проводить разные виды тренировок. И в футбол поиграть, и в баскетбол поиграть, и ОФП провести и СФП. У нас по программе, по нашему плану, ОФП и СФП - это обязательная часть непосредственно каждого тренировочного процесса», - рассказал Геворг Мосесьян.

Тренеры и родители обсудили с главой города, что еще нужно сделать для того, чтобы улучшить условия для занятий. Здание академии построено более 70 лет назад. Многие помещения нуждаются в ремонте.

Спорту в городе уделяют особое внимание, поэтому этот вопрос обязательно будет решен в ближайшее время. А уже на следующей неделе в Лобне после реконструкции откроют стадион «Труд», где смогут тренироваться все желающие.