Новую спортивную площадку в Свердловском откроют в декабре 2024 года

Спортсмены из Подмосковья завоевали две золотые, одну серебряную и три бронзовые медали на первенстве России и всероссийских соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров и юниорок до 24 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.​

Сразу двух наград удостоилась представительница Подмосковья Ангелина Семенова. В финальном заезде на 500 метров она показала лучшее время, более чем на секунду опередив ближайших спортсменок. Также Ангелина Семенова финишировала второй на дистанции тысяча метров. ​Среди юниоров Максим Калачев занял первое место в дисциплине «марафон». Кроме того, в заезде на две тысячи метров ему удалось замкнуть тройку призеров. ​Еще два спортсмена из Московской области – Александр Ланг и Анатолий Кулагин – поднялись на третью ступень пьедестала по итогам стартов на 500 и тысячу метров соответственно.

​Первенство России и всероссийские соревнования по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров и юниорок до 24 лет проходили в Краснодаре с 23 по 28 ноября.